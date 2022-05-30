Борьба за победу Украины, – Усик показал, как готовится к реваншу против Джошуа

Александр Усик продолжает подготовку к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер готов одержать победу для своей страны.

Тренировки идут полным ходом

Чемпион мира по боксу выехал из Украины ради подготовки ко второму бою против Энтони Джошуа. Александр Усик показал, как готовится к реваншу.

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В своих соцсетях боксер выложил фотографии из тренировочного процесса. Усик коротко прокомментировал фото, добавив флаг Украины и хэштег #StandWithUkraine.

Борьба за победу Украины,

– подписал фото боксер.



Тренировочный лагерь Усика / Фото с инстаграмма боксера



Усик набирает форму реванша / Фото с инстаграмма боксера

Отметим, что Усик стал единственным среди топовых украинских боксеров, которые вернутся на ринг в ближайшее время. Василий Ломаченко и Денис Беринчик остались в Украине, где волонтерят и помогают армии и народу бороться против оккупантов.

Денис побывал в Харькове, сильно страдающем от обстрелов. Также помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области. Ломаченко же находится в родном Белгороде-Днестровском, где с первых дней был в рядах терробороны.

Подготовка Усика к реваншу против Джошуа