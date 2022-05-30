Борьба за победу Украины, – Усик показал, как готовится к реваншу против Джошуа
Источник:инстаграмм Александра Усика
Александр Усик продолжает подготовку к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер готов одержать победу для своей страны.
Тренировки идут полным ходом
Чемпион мира по боксу выехал из Украины ради подготовки ко второму бою против Энтони Джошуа. Александр Усик показал, как готовится к реваншу.
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В своих соцсетях боксер выложил фотографии из тренировочного процесса. Усик коротко прокомментировал фото, добавив флаг Украины и хэштег #StandWithUkraine.
Борьба за победу Украины,
– подписал фото боксер.
Тренировочный лагерь Усика / Фото с инстаграмма боксера
Усик набирает форму реванша / Фото с инстаграмма боксера
Отметим, что Усик стал единственным среди топовых украинских боксеров, которые вернутся на ринг в ближайшее время. Василий Ломаченко и Денис Беринчик остались в Украине, где волонтерят и помогают армии и народу бороться против оккупантов.
Денис побывал в Харькове, сильно страдающем от обстрелов. Также помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области. Ломаченко же находится в родном Белгороде-Днестровском, где с первых дней был в рядах терробороны.
Подготовка Усика к реваншу против Джошуа
- Практически с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Усик пополнил ряды территориальной обороны Киевской области.
- После 22 марта боксер покинул пределы Украины ради реванша против Энтони Джошуа. Также за границу уехала семья Александра.
- Недавно жена боксера показала, как семья в первые дни войны скрывалась от врага в подвале дома.
- Усик объяснил свое решение тем, что на ринге он принесет Украине больше пользы, чем вне его.
- Война оказала влияние на кондиции боксера. По словам промоутера Александра Красюка, это привычное явление, потому заверил, что к реваншу Усик подойдет уже в хорошей форме.
- Менеджер Эгис Климас тоже заявил, что украинский боксер не будет уступать сопернику в кондициях.
- Реванш против британца может состояться 23 июля на Ближнем Востоке. Промоутер британского боксера Эдди Хирн уже несколько раз анонсировал эту дату. Однако стороны пока еще не ударили официально по рукам. Все должно решиться в ближайшее время.
- Усик еще раньше рассказывал, что готовит сюрпризы для соперника. Джошуа же хочет отправить украинца в нокаут, чтобы отомстить как следует за поражение в первом поединке.