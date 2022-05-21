Джошуа: Усик – элитный соперник, который должен войти в историю бокса

Энтони Джошуа готов удивить украинского соперника в реванше. Британец хочет отправить Александра Усика в нокаут. Таков план боксера на реванш.

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"Усика классифицируют как соперника по рейтингу pound-for-pound. Я все еще не знаю, что это значит. Я только знаю, что людям нравятся победы и нокауты. Я никогда не был в списке pound-for-pound, во всех этих рейтингах "Он один из лучших во всех весовых категориях. Для меня лично Усик означает, что я бьюсь в соответствии со своими ценностями, то есть с лучшими бойцами этого поколения", – рассказал Джошуа.

Энтони отметил достижения украинца и назвал его элитным соперником, который должен войти в историю бокса. Ранее Джошуа уже говорил о нокауте для Усика в их втором поединке.

Когда ты отправляешь боксеров в нокаут, то выглядишь хорошо, это прямо как наслаждение для глаз в боксе. Усик – элитный соперник, золотой призер Олимпиады, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом, а теперь и чемпион в тяжелом весе. Он должен войти в историю бокса, и я подерусь с ним через три месяца. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу и стану трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе,

– добавил британец.

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