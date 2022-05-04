Усик: Враг наступает, но наши бойцы держатся

Александр еще раз прокомментировал полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Он рассказал, что пытается ограничить себя неприятными новостями о войне

Читайте також У них різні погляди, але Ломаченко та Усик є патріотами України, – Арум

Продолжаются боевые деяния. Враг наступает, но наши бойцы держатся. Я хочу сказать, что я немного отключился от этого. Многие мои друзья и коллеги попросили меня не читать новости. То, что мне нужно, я узнаю от своих друзей, оставшихся там,

– сказал Усик.

По словам боксера, его родные и знакомые убедили его уехать из Украины и начать подготовку к реваншу. Ведь, по их мнению, так он принесет гораздо больше пользы своей родной стране.

"Я вернулся к тренировкам. Потому что большое количество моих близких, друзей, моя команда и некоторые люди, оставшиеся в Украине (некоторые люди у власти, общественные деятели), сообщили, что я лучше помогу своей стране, если начну подготовку к матчу- реванша, чем буду в терробороне или просто в Киеве.

Мы подумали вместе с командой и приняли решение, что такими действиями мы больше поможем стране и тем людям, нуждающимся в помощи", – отметил Александр.

Усик – Джошуа: что известно о реванше