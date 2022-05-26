Екатерина Усик: Дети этого никогда не забудут
Дом украинского боксера в Ворзеле захватили российские оккупанты. На территории дома стоял танк и БТР. Кадыровцы обстреляли все дома, которые были вокруг, пострадал также дом Александра Усика. К счастью, в этот момент семьи чемпиона мира там уже не было.
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Семья Усика и сам боксер находятся за границей. Но жена Александра продолжает даже вне родной страны вести войну против россиян на информационном пространстве в своих соцсетях, за что ее аккаунты часто блокируют.
Екатерина вспомнила, как было утро 24 февраля, как подвал стал временным домом для детей и всей семьи, который защищал от вражеских ракет. Жена боксера отметила, что эти дни останутся навсегда в памяти детей.
Дети этого никогда не забудут! 25 февраля, три месяца назад, когда мы думали, что все скоро закончится. Максимум неделя… сильный народ и сильный дух!,
– подписала фото Екатерина.
Семья Усика в бомбоубежище / Скриншот из инстаграмма Екатерины Усик
Усик уехал из Украины ради реванша
- В начале войны Александр Усик вернулся из Великобритании и пополнил ряды территориальной обороны Киевской области.
- После 22 марта боксер уехал за границу ради реванша против Энтони Джошуа. Также границы страны покинула его семья.
- Александр объяснил свое решение тем, что на ринге он принесет Украине больше пользы, чем вне его. из-за войны Усик несколько похудел, но это не повлияет на кондиции боксера. Об этом заверил промоутер Александр Красюк.
- Менеджер Эгис Климас тоже заявил, что украинский боксер подойдет к бою против Джошуа в хорошей форме.
- Реванш против Энтони может состояться 23 июля на Ближнем Востоке. Промоутер британца Эдди Хирн уже несколько раз анонсировал эту дату. Однако стороны пока еще не ударили официально по рукам. Все должно решиться в ближайшее время.
- Усик рассказывал, что готовит сюрпризы для соперника. Джошуа хочет отправить соперника в нокаут.