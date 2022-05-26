Екатерина Усик: Дети этого никогда не забудут

Дом украинского боксера в Ворзеле захватили российские оккупанты. На территории дома стоял танк и БТР. Кадыровцы обстреляли все дома, которые были вокруг, пострадал также дом Александра Усика. К счастью, в этот момент семьи чемпиона мира там уже не было.

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Семья Усика и сам боксер находятся за границей. Но жена Александра продолжает даже вне родной страны вести войну против россиян на информационном пространстве в своих соцсетях, за что ее аккаунты часто блокируют.

Екатерина вспомнила, как было утро 24 февраля, как подвал стал временным домом для детей и всей семьи, который защищал от вражеских ракет. Жена боксера отметила, что эти дни останутся навсегда в памяти детей.

Дети этого никогда не забудут! 25 февраля, три месяца назад, когда мы думали, что все скоро закончится. Максимум неделя… сильный народ и сильный дух!,

– подписала фото Екатерина.



Семья Усика в бомбоубежище / Скриншот из инстаграмма Екатерины Усик

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