Тренування йдуть повним ходом
Чемпіон світу з боксу виїхав із Україну заради підготовки до другого бою проти Ентоні Джошуа. Олександр Усик показав, як готується до реваншу.
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У своїх соцмережах боксер виклав світлини з тренувального процесу. Усик коротко прокоментував фото, додавши прапор України та хештег #StandWithUkraine.
Боротьба за перемогу України,
– підписав фото боксер.
Тренувальний табір Усика / Фото з інстаграму боксера
Усик набирає форму до реваншу / Фото з інстаграму боксера
Відзначимо, що Усик став єдиним серед топових українських боксерів, які повернуться на ринг найближчим часом. Василь Ломаченко та Денис Берінчик залишились в Україні, де волонтерять та допомагають армії та народу боротись проти окупантів.
Денис побував у Харкові, яке сильно страждає від обстрілів. Також допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині. Ломаченко ж перебуває у рідному Білгород-Дністровському, де з перших днів був у лавах тероборони.
Підготовка Усика до реваншу проти Джошуа
- Майже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усик поповнив ряди територіальної оборони Київської області.
- Після 22 березня боксер покинув межі України заради реваншу проти Ентоні Джошуа. Також за кордон виїхала родина Олександра.
- Нещодавно дружина боксера показала, як родина у перші дні війни переховувалась від ворога у підвалі будинку.
- Усик пояснив своє рішення тим, що на ринзі він принесе Україні більше користі, ніж поза його межами.
- Війна вплинула на кондиції боксера. За словами промоутера Олександра Красюка, це звичне явище, тому запевнив, що до реваншу Усик підійде вже у хорошій формі.
- Менеджер Егіс Клімас теж заявив, що український боксер не поступатиметься супернику у кондиціях.
- Реванш проти британця може відбутись 23 липня на Близькому Сході. Промоутер британського боксера Едді Хірн вже декілька разів анонсував саме цю дату. Однак сторони наразі ще не вдарили офіційно по руках. Все має вирішитись найближчим часом.
- Усик ще раніше розповідав, що готує сюрпризи для суперника. Джошуа ж хоче відправити українця у нокаут, щоб як слід помститись за поразку у першому поєдинку.