Красюк: Усик действительно похудел, но не думаю, что это повлияет на его кондицию
С первых дней войны Александр Усик пополнил ряды территориальной обороны в Киевской области. Такой поступок изумил всех. Были и такие, кто уверен, что война негативно повлияет на украинца в реванше против Энтони Джошуа.
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Александр Красюк рассказал, почему боксер сбросил вес после 24 февраля.
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему его клиент сбросил вес. Он уверен, что этот фактор не отразится на кондиции своего подопечного.
Промоутер признался, что в первые дни военных он тоже похудел на несколько килограммов из-за переживаний. Пока единственный выход – научиться жить в такой непростой период.
Когда ты сидишь в подвале, потому что слышишь сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара, тебе не до голода. Усик действительно похудел, как и все мы, но я не думаю, что это повлияет на его кондицию. Подготовка происходит благодаря упорной работе в тренировочном лагере. Его тренировочный лагерь начался в начале апреля, так что у него все хорошо. Слава Богу, сейчас он чувствует себя отлично. Он очень мотивирован,
– рассказал Красюк.
Главное о реванше Усик – Джошуа
- В первом поединке боксеры провели на ринге все 12 раундов, но Усик полностью перебоксировал соперника. В итоге – победа украинца по единогласному решению судей.
- Уже летом 2022 Джошуа попытается взять реванш и серьезно настроенный, чтобы отправить оппонента в нокаут. Александр тоже готовит сюрприз британцу.
- По словам Эдди Хирна, второй поединок боксеров состоится 23 июля на Ближнем Востоке. Пока стороны на стадии финальных переговоров.
- Эгис Климас, менеджер боксера по Украине, заверил, что Александр подойдет к реваншу в полной готовности.
- В боксерском круге тоже предпочитают Усик. Тайсон Фьюри и вовсе заявил, что победа Александра поставит "крест" на карьере Энтони.
- Промоутер украинца назвал цель Усика после потенциальной победы в реванше. Александр хочет получить звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.