Климас: У Александра все идет фантастически
Подготовку украинского боксера прокомментировал его менеджер Эгис Климас. По его словам, у Александра Усика все замечательно, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO будет готов на все 100% к реваншу против Энтони Джошуа.
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У Александра все идет фантастически, он готовится. Мы будем готовы к реваншу,
– сказал Климас.
Недавно авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира без учета весовой категории. В топ-10 разместились сразу два украинца – Александр Усик и Василий Ломаченко. Усик занял вторую позицию, уступив лишь Саулю Канело Альваресу, который на днях сенсационно потерпел второе поражение в своей карьере.
Ломаченко же досталась седьмая позиция.
Реванш Усик – Джошуа: главное
- Усик ради реванша уехал из Украины, где сейчас идет война против России. Хотя сначала Александр служил в рядах территориальной обороны Киевской области.
- После чего чаши весов склонились на бок бокса. Усик уже открыл тренировочный лагерь, в котором готовится к бою против Джошуа.
- Свое решение спортсмен объяснил тем, что на ринге он принесет больше пользы, чем вне его. Усик рассказывал, что его решение вернуться на ринг поддержали Кличко и даже Владимир Зеленский.
- Пока стороны пока еще не ударили по рукам. Согласуют последние детали – дату и место проведения поединка.
- По словам Эдди Хирна, промоутера британского боксера, реванш состоится 23 июля. Не исключено, что страной проведения станет Саудовская Аравия. Также рассматривают вариант с Великобританией.
- В боксерском сообществе склоняются к тому, что Усик одержит свою вторую победу над Джошуа. Предпочтение украинцу отдают Тайсон Фьюри и глава Top Rank Боб Арум.
- Сам украинец отмечал, что готовит сюрпризы для соперника. Джошуа заверил, что не ожидает легкой прогулки. Энтони хочет отправить украинца в нокаут