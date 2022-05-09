Климас: У Александра все идет фантастически

Подготовку украинского боксера прокомментировал его менеджер Эгис Климас. По его словам, у Александра Усика все замечательно, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO будет готов на все 100% к реваншу против Энтони Джошуа.

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У Александра все идет фантастически, он готовится. Мы будем готовы к реваншу,

– сказал Климас.

Недавно авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира без учета весовой категории. В топ-10 разместились сразу два украинца – Александр Усик и Василий Ломаченко. Усик занял вторую позицию, уступив лишь Саулю Канело Альваресу, который на днях сенсационно потерпел второе поражение в своей карьере.

Ломаченко же досталась седьмая позиция.

Реванш Усик – Джошуа: главное