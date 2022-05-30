Тренировки идут полным ходом

Чемпион мира по боксу выехал из Украины ради подготовки ко второму бою против Энтони Джошуа. Александр Усик показал, как готовится к реваншу.

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В своих соцсетях боксер выложил фотографии из тренировочного процесса. Усик коротко прокомментировал фото, добавив флаг Украины и хэштег #StandWithUkraine.

Борьба за победу Украины,

– подписал фото боксер.



Тренировочный лагерь Усика / Фото с инстаграмма боксера



Усик набирает форму реванша / Фото с инстаграмма боксера

Отметим, что Усик стал единственным среди топовых украинских боксеров, которые вернутся на ринг в ближайшее время. Василий Ломаченко и Денис Беринчик остались в Украине, где волонтерят и помогают армии и народу бороться против оккупантов.

Денис побывал в Харькове, сильно страдающем от обстрелов. Также помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области. Ломаченко же находится в родном Белгороде-Днестровском, где с первых дней был в рядах терробороны.

Подготовка Усика к реваншу против Джошуа