Усик: Я не могу открыть карты
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO уже находится в тренировочном лагере, где готовится к реваншу против Энтони. В боксерском сообществе уверены, что все увидят на ринге совсем другой бокс от Усика и Джошуа.
К теме Они увидят, какой эффект на Усика произвела война, – Льюис о реванше с Джошуа
Это подтвердил украинский боксер. Александр готовит сюрпризы для соперника, но не стал вскрывать все карты.
Это сражение будет другим. Я не могу вскрыть все. Я не могу открыть карту. Намекну только, что намерен поменять свою устойчивую или позицию,
– сказал Усик.
Реванш Усик – Джошуа: коротко о главном
- По словам промоутера британца Эдди Хирна, реванш состоится 23 июля. Боксеры выйдут на ринг в Великобритании или в Саудовской Аравии.
- Пока стороны ведут переговоры, где согласовывают последние детали.
- Для подготовки к поединку Александр покинул Украину и переехал в Европу. Перед этим Усик находился в рядах терробороны Киева.
- Перед реваншем украинец сменил имидж