Решение о запрете распространяется на все соревнования, в том числе на отборочные турниры к Олимпийским играм. Постановление правительства стало ответом на рекомендацию МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Читайте также "Таких ватников надо гнать в три шеи": Гутцайт получил на орехи от олимпийской чемпионки

Официальный бойкот соревнований с участием россиян

Новость о запрете сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. По его словам, протокольное решение было подано по предложению министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта.

На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной,

– рассказал Немчинов.

Пока детали решения правительства неизвестны. Таким образом, большое количество украинских спортсменов предстанет перед выбором – продолжать карьеру или завершить. Ведь известно, что, например, Международная федерация фехтования разрешила участие в своих соревнованиях россиянам и белорусам. Это будет удар в первую очередь по украинским спортсменам.

Решение правительства Олег Немчинов аргументировал следующим образом:

Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередном похороне своего хорошего знакомого, отдавшего более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно отправился на вторую войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать. То есть, он был в боевых подразделениях. Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мер МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что сломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей, – заявил министр Кабинета министров Украины.

Мнения украинских спортсменов по бойкоту

Отметим, что у украинских спортсменов нет единодушного мнения на этот счет.

Ольга Харлан считает, что украинцы должны выступить на Олимпиаде-2024 А требовать запрета на участие спортсменов из России и Беларуси нужно другими методами.

Против бойкота высказывался двукратный призер Олимпийских игр Олег Верняев.

Если ребята сражаются, это не значит, что мы должны сидеть дома и отдавать все медали россиянам. Я думаю, что мы должны тоже уезжать, воевать на своем спортивном фронте и завоевывать как можно больше медалей,

– заявил Верняев.

Достойно внимания! Президент МОК Томас Бах сообщил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх будет принят за год до начала соревнований.