Леся Цуренко оставалась единственной украинской теннисисткой, продолжавшей выступление на хардовом турнире WTA1000 в американском Индиан-Уэллсе. В третьем круге соревнований украинка должна была сыграть против второй ракетки мира Арины Сабаленко из Беларуси, выступающей в "нейтральном" статусе. Однако наша спортсменка отказалась выходить на корт за несколько минут до матча.

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Предательская позиция главы WTA

Согласно официальной версии, украинская теннисистка отказалась от матча "по личным причинам". В комментарии сайту btu.org.ua Цуренко объяснила причину отказа.

"Причиной отказа стала паническая атака. Официально будут написаны "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.

Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была совершенно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня огорчать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы ужасно", – сказала Цуренко.

Цуренко: Саймон выступает за возвращение россиян и белорусов

Украинская теннисистка была шокирована позицией главы WTA, фактически поддержавшего возвращение россиян и белорусов на Олимпийские игры.

Он выразил уверенность, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе. Также он сказал, что "фэйр-плей" и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии России в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение,

– рассказала украинская теннисистка.

Такое подыгрывание агрессорам сильно повлияло на психологическое состояние украинской теннисистки.

Я была совершенно шокирована этим разговором и уже в прошлой игре [против Донны Векич] было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду готова к следующему турниру,

– сказала Цуренко.

Цуренко: Как такой человек может быть лидером в WTA

Цуренко также отметила, что она вместе с группой украинских игроков зпросила разговор с Советом директоров WTA.

Мы попросили организовать конференц-круг с Советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA, и что нам со всем этим делать. Как нам дальше понимать, что наша организация как-то защищает наши права. Я просто не понимаю, как произошло в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень странно и очень больно,

– объяснила свое решение Цуренко.

Напомним, что в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе прекратила свои выступления Ангелина Калинина, а еще раньше Марта Костюк (первый круг) и Даяна Ястремская (второй круг).