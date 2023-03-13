В американском Индиан-Уэллсе продолжается хардовый турнир серии WTA 1000. В матче третьего круга (1/16 финала) украинка Леся Цуренко должна была сыграть против теннисистки из Беларуси Арины Сабаленко.

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Цуренко отказалась выходить на матч против белоруски

Однако украинская теннисистка приняла решение не выходить на матч против представительницы страны-агрессорки. Организаторы сообщили об отказе Цуренко за несколько минут до начала встречи.

По информации СМИ, официальная версия отказа: "по личным причинам". Леся Цуренко пока не прокомментировала свое решение не выходить на матч против белорусски.

Напомним, что ранее Цуренко заявляла о готовности поддержать бойкот российских и белорусских спортсменов.

Я буду однозначно сниматься с матчей. Есть некоторые игроки, против которых я, честно скажу, даже морально не потяну играть, потому что знаю их позицию, она для меня неприятна. Буду придерживаться этой рекомендации, это была одна из моих идей в начале, но я поняла, что это не будет смысла, в теннисе – так точно. Но если будет такая рекомендация, – 100% буду сниматься,

– говорила Цуренко.

На турнире в Индиан-Уэллсе Цуренко стартовала по квалификации и выиграла четыре матча. 33-летняя теннисистка впервые с 2019 года дошла до третьего круга на этих кортах.

В 2023 году Леся Цуренко уже 4 раза снималась с матча (впервые перед игрой) и 7 раз с апреля 2022 года.