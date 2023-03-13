В американском Индиан-Уэллсе продолжается хардовый турнир серии WTA 1000. В матче третьего круга (1/16 финала) украинка Леся Цуренко должна была сыграть против теннисистки из Беларуси Арины Сабаленко.
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Цуренко отказалась выходить на матч против белоруски
Однако украинская теннисистка приняла решение не выходить на матч против представительницы страны-агрессорки. Организаторы сообщили об отказе Цуренко за несколько минут до начала встречи.
По информации СМИ, официальная версия отказа: "по личным причинам". Леся Цуренко пока не прокомментировала свое решение не выходить на матч против белорусски.
Напомним, что ранее Цуренко заявляла о готовности поддержать бойкот российских и белорусских спортсменов.
На турнире в Индиан-Уэллсе Цуренко стартовала по квалификации и выиграла четыре матча. 33-летняя теннисистка впервые с 2019 года дошла до третьего круга на этих кортах.
В 2023 году Леся Цуренко уже 4 раза снималась с матча (впервые перед игрой) и 7 раз с апреля 2022 года.