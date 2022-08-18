Спортсменка сообщила ужасную новость

Среди погибших в общежитии, куда утром 18 августа попала российская ракета – мать легкоатлетки Екатерины Табашник. Спортсменка сообщила об ужасном известии в своем инстаграмме.

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Спортсменка опубликовала в истории фото со свечой и словами "Мамочка, я тебя очень сильно люблю".

Русский мир унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу,

– написала Екатерина в сети.

В сторис с руинами общежития, где жила семья Табашник, Екатерина также обозначила российских спортсменов – Илью Иванюка и Марию Ласицкене.

Суспильное сообщает, что под завалами в общежитии были найдены награды и грамоты Екатерины Табашник, которые хранила семья.



Последствия "русского мира" на Харьковщине / Фото из инстаграма спортсменки

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования Катарине Табашник.

Что известно о спортсменке