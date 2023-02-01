Аргентинец высоко оценил старания Челси перехватить Михаила Мудрика у увенчавшихся успехом Арсенала. Левый вингер Шахтера подписал долгосрочный контракт до 30 июня 2031 года.
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Агуэро: Это действительно подняло им настроение
Серхио выделил трансфер украинского вундеркинда среди других переходов футболистов. Бывший нападающий Манчестер Сити назвал такой трансфер победой для "аристократов".
Было много трансферов, команды усилились действительно сильными исполнителями. На ум приходит переход Михаила Мудрика в Челси. Это действительно подняло им настроение и выглядит великой победой их команды.
– сказал Агуэро.
Напомним, что Серхио 15 декабря 2021 года вынужденно повесил бутсы на гвоздь. Последним его клубом стала Барселона. Агуэро завязал с футболом из-за серьезных проблем с сердцем, которые показали себя в матче Ла Лиги против Алавеса, когда аргентинцу стало плохо прямо во время поединка.
Главное о трансфере Мудрика в Челси
- Шахтер убедил Челси выложить рекордные для Украины 100 миллионов евро, 30 из которых будут в виде бонусов.
- Мудрик уже даже дебютировал за лондонский клуб в матче против Ливерпуля. Поединок на "Энфилде" закончился нулевой мировой. Михаил появился на поле на 65-й минуте, но за эти 35 плюс 5 добавленных минут проявил себя лучше. Украинец уже влюбил в свою игру фанатов нового клуба и получил похвалу не только от главного тренера "синих" Грэма Поттера, но и от легенд АПЛ – Рио Фердинанда и Стивен Джеррард. Недовольными в этой ситуации остались лишь поклонники Арсенала, которому не удалось убедить Шахтер отпустить Мудрика в их команду.
- Уже в своем первом матче Мудрик мог отличиться дебютным голом, но и без того показал фантастическую статистику за 40 полученных минут в АПЛ.