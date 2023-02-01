Аргентинец высоко оценил старания Челси перехватить Михаила Мудрика у увенчавшихся успехом Арсенала. Левый вингер Шахтера подписал долгосрочный контракт до 30 июня 2031 года.

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Агуэро: Это действительно подняло им настроение

Серхио выделил трансфер украинского вундеркинда среди других переходов футболистов. Бывший нападающий Манчестер Сити назвал такой трансфер победой для "аристократов".

Было много трансферов, команды усилились действительно сильными исполнителями. На ум приходит переход Михаила Мудрика в Челси. Это действительно подняло им настроение и выглядит великой победой их команды.

– сказал Агуэро.

Напомним, что Серхио 15 декабря 2021 года вынужденно повесил бутсы на гвоздь. Последним его клубом стала Барселона. Агуэро завязал с футболом из-за серьезных проблем с сердцем, которые показали себя в матче Ла Лиги против Алавеса, когда аргентинцу стало плохо прямо во время поединка.

Главное о трансфере Мудрика в Челси

К слову. Челси после 20 сыгранных туров идет на 10 месте в АПЛ, имея в своем активе 29 баллов. Свой следующий шанс Мудрик может получить уже 3 февраля, когда аристократы дома примут Фулхэм.