Начал поединок Михаил Мудрика на "Энфилде" со скамейки запасных. Грэм Поттер выпустил украинца на поле только после перерыва. На 55-й минуте левый вингер сменил на поле Льюиса Голла. 24 канал.

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Мог принести победу Челси

Украинский легионер активно вступил в игру. Уже через 10 минут в поле Мудрик получил свой шанс забить. Михаил обыграл двух футболистов Ливерпуля, но с ударом в ближний угол не сложилось. Мяч коснулся сетки владений Алиссона, но с внешней стороны ворот.

Михаил был близок, чтобы уже в дебютном матче открыть счет голов за Челси. Но чуть не повезло с точностью.

Мудрик и фанаты "аристократов" оставалось хвататься за голову после этого момента.

Видео нереализованного момента Мудрика

Напомним, что матч Ливерпуль – Челси закончился нулевой мировой. Мудрику хватило 40 минут, чтобы влюбить в себя фанатов лондонского клуба. Они уже даже спели на "Энфилде" песню о Михаиле, в которые упомянули Украину и потролили Арсенал.

После поединка болельщики переключились на соцсети "аристократов". В комментариях поклонники "синих" расхвалили игру Мудрика. Они уже называют украинца "новым Эденом Азаром" и сравнивают с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и даже Роналдинью.

Главный тренер Челси Грэм Поттер тоже похвалил левого вингера.

К слову. 3 февраля Челси примет Фулхэма в АПЛ. Это будет еще один шанс для Михаила Мудрика в Англии и первый на глазах родных болельщиков на Стэмфорд Бридж.