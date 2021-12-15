У Агуэро проблемы со здоровьем
Барселона ранее анонсировала пресс-конференцию с 33-летним Агуэро, на которой ожидалось, что бывший нападающий Манчестер Сити объявит о завершении карьеры.
К теме Нападающий Барселоны Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры
Я решил прекратить играть в футбол,
– сказал Серхио на пресс-конференции и прослезился.
"Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить карьеру. Это очень трудное время, но я рад решению, которое принял. Во-первых, это мое здоровье из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моем здоровье", – добавил футболист.
Что случилось с Агуэро
Нападающему Барселоны стало плохо в матче 12-го тура чемпионата Испании против Алавеса. Поединок состоялся в октябре 2021 года и Агуэро досрочно завершил игру.
Серхио прошел обследование и у него была обнаружена аритмия. Сначала ожидалось, что Агуэро в течение трех месяцев будет проводить диагностические и терапевтические процедуры.
Но впоследствии врачи констатировали, что у Агуэро серьезные проблемы с сердцем, которые не совместимы с игрой в футбол. Нападающий опровергал слухи о завершении карьеры. Но из-за проблем вынужден уйти.
Достижения Агуэро
- Европейская часть карьеры Агуэро начала в 2006 году, когда он перешел в Атлетико Мадрид. С "матрасниками" ему удалось выиграть Лигу Европы.
- Через 5 лет Кун стал футболистом Манчестер Сити. Аргентинец стал лучшим нападающим в истории Манчестер Сити. На его счету 260 голов.
- С "горожанами" Кун 5 раз становился чемпионом Англии. Летом 2021 года он покинул английский клуб и на правах свободного агента присоединился к Барселоне.
- В футболке каталонского клуба он выходил на поле только 5 раз и забил один гол. Всего Серхио выиграл 18 кубков на взрослом уровне.