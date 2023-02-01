Аргентинець високо оцінив старання Челсі перехопити Михайла Мудрика в Арсенала, які увінчались успіхом. Лівий вінгер Шахтаря підписав довгостроковий контракт до 30 червня 2031 року.
Оце так Несподіваний скандал: британці розкритикували Мудрика за пісню американського репера
Агуеро: Це справді підняло їм настрій
Серхіо виділив трансфер українського вундеркінда поміж інших переходів футболістів. Колишній нападник Манчестер Сіті назвав такий трансфер перемогою для "аристократів".
Було багато трансферів, команди посилилися справді потужними виконавцями. На думку спадає перехід Михайла Мудрика у Челсі. Це справді підняло їм настрій і виглядає великою перемогою їхньої команди,
– сказав Агуеро.
Нагадаємо, що Серхіо 15 грудня 2021 року вимушено повішав бутси на цвях. Останнім його клубом стала Барселона. Агуеро зав'язав із футболом через серйозні проблеми із серцем, які показали себе у матчі Ла Ліги проти Алавеса, коли аргентинцю стало погано прямо під час поєдинку.
Головне про трансфер Мудрика у Челсі
- Шахтар переконав Челсі викласти рекордні для України 100 мільйонів євро, 30 з яких будуть у вигляді бонусів.
- Мудрик вже навіть дебютував за лондонський клуб у матчі проти Ліверпуля. Поєдинок на "Енфілді" закінчився нульовою мировою. Михайло з'явився на полі на 65-й хвилині, але за ці 35 плюс 5 доданих хвилин проявив себе якнайкраще. Українець вже закохав у свою гру фанатів нового клубу та отримав похвалу не лише від головного тренера "синіх" Грема Поттера, а й від легенд АПЛ – Ріо Фердінанда та Стівена Джеррарда. Незадоволеними у цій ситуації залишились лише прихильники Арсенала, якому не вдалось переконати Шахтар відпустити Мудрика у їх команду.
- Вже у своєму першому матчі Мудрик міг відзначитись дебютним голом, але і без того показав фантастичну статистику за 40 отриманих хвилин в АПЛ.