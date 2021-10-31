У Агуэро проблемы со здоровьем

Уже в первом тайме Барселона была вынуждена сделать замену. 33-летнему Серхио Агуэро резко стало плохо. После жуткого инцидента с Кристианом Эриксеном на Евро-2020 такие моменты вызывают еще большее беспокойство.

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В конце первой 45-минутки нападающий сигнализировал арбитру матча, что ему нужна помощь медиков. Аргентинский футболист атаки каталонцев держался за грудь. К форварду сразу подбежали клубные врачи с носилками. К счастью, они ему не понадобились. Агуэро на собственных двух ногах покинул поле и досрочно завершил для себя поединок с Алавесом.



Медики оказали помощь Агуэро / Фото Getty Images

Вместо него на поле появился бразилец Коутиньо, который упустил реальную возможность забить. Матч завершился ничьей 1:1. Барселона не смогла добыть первую победу без Рональда Кумана, который был уволен с поста главного тренера команды.

Агуэро в этом сезоне отыграл за каталонский клуб 5 матчей во всех турнирах. В которых забил один гол. Случилось это в игре Ла Лиги против мадридского Реала, который завершился победой "сливочных" со счетом 1:2.



Агуэро стало плохо во время матча / Скриншот из телетрансляции



Агуэро схватился за грудь во время матча / Скриншот из телетрансляции