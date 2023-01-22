Михаил Мудрик начал поединок со скамейки запасных и появился на футбольном поле только после перерыва. Чуть больше 35 минут было у левого вингера, чтобы показать себя во всей красе. Что Михаил и сделал, пишет 24 канал.

К теме Как рыба в воде: Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля

Влюбил в себя болельщиков Челси

Украинский футболист прекрасно открывался под передачи, а взаимодействие с Хакимом Зиешем приятно поразило. Он дважды откликался на дальнюю передачу от марокканца. У Мудрика был свой шанс забить. Михаил накрутил двух игроков в штрафной Ливерпуля и пробил в прикрывающий Алиссон ближний угол. Мяч прикоснулся к сетке ворот Беккера, но с внешней стороны.

Мудрик не забил, но отлично проявил себя в дебютной игре за "аристократов".

Главный тренер Челси Грэм Поттер похвалил Михаила и уверен, что это только начало ярких выступлений Мудрика в составе "синих".

40 минут хватило Михаилу, чтобы влюбить в себя фанатов "аристократов". После поединка против Ливерпуля, закончившегося нулевой мировой, болельщики Челси спели песню для Мудрика, в которой вспомнили Украину и потролили Арсенал

"Челси подписал следующего Роббена и Азара"

После чего фанаты Челси переключились на клубные соцсети. Под публикациями с Мудриком они упрекали украинца в комплиментах. Большинство фантов в один гол говорят, что Мудрик – новый Эден Азар, который зажигал за лондонский клуб в течение 2012 – 2019 годов.

Также Михаила назвали новым Роналдинью, Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Некоторые признались в своей любви к левому вингеру и его игре на футбольном поле. Есть и такие, которые назвали Михаила лучшим игроком второго тайма и светлым пятном в игре Челси.

Также фанаты Челси уверены, что в будущем Мудрик получит свой "Золотой мяч". Лондонские болельщики благодарят Украину за такого замечательного футболиста.

Читайте также Шахтер поздравил Мудрика с дебютом в Челси

Реакция фанатов Челси на дебют Мудрика

"Он – волшебник";

Украинская ракета";

"Я забираю обратно все, что сказал о нем. Челси подписал следующего Роббена и Азара. Или я опережаю себя? Возможно, но мне все равно. Мудрик – нереален";

"Мудрик вызывает у меня ностальгию по Азару. Я в него влюблена";

"Будущий обладатель "Золотого мяча";

"Челси должен доплатить Шахтеру 50 миллионов плюс Пулишича и Жоржинью... этот парень стоит больше 100 миллионов";

"Мудрик – наш Месси";

"Этот чувак на другом уровне, бро. Защитники АПЛ, будьте готовы, Мудрик (новый Азар) прибыл";

"Милнер покинул чат и поле, когда Мудрик появился".

К слову. 3 января Челси примет дома Фулхэм. Михаил Мудрик может впервые сыграть перед родными болельщиками "аристократов".