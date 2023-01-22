40 минут вполне хватило Мудрику, чтобы получить благосклонность не только болельщиков да главного тренера Челси Грэма Поттера, но и легенды других английских грандов. Таких, как Стивена Джеррарда из Ливерпуля.

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Джеррард: Его работа ногами поразила меня

Бывший тренер Астон Виллы наблюдал за матчем своей родной команды. Как раз против Ливерпуля дебютировал в АПЛ Михаил Мудрик.

Джеррард остался под впечатлением игры украинца, его скорости и работе ног. Стивен сравнил его с легендарным нидерландцем Арьеном Роббеном.

Легенда "мерсисайдцев" признался, что был бы рад такому трансферу, будь фанатом "синих".

Я думаю, это был очень сильный дебют от Мудрика. Он смотрится как реальный готовый игрок. Некоторые из его действий были выдающимися. Он немного напомнил мне Арьена Роббена. Его работа ногами поразила меня. Он невероятно скорый футболист. То, как он работает с мячом мне тоже понравилось. Я был бы очень рад трансферу Мудрика, будь болельщиком Челси,

– сказал Джеррард.

Мнение Джеррарда разделил легендарный защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд.

За полученные 40 минут Мудрик продемонстрировал отличную статистику. Он даже мог забить, но Михаилу не хватило точности.

Напомним, что поединок Ливерпуль – Челси закончился мировой 0:0.

К слову. 3 февраля Челси примет Фулхэм в рамках 22-го тура АПЛ-2022/2023. Это может быть первая игра Мудрика на родном для "аристократов" "Стэмфорд Бридж".