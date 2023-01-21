Неделю назад, 15 января, Михаил Мудрик стал игроком "Челси". Шахтер продал своего лидера в лондонский клуб за 70 миллионов евро. Еще до 30 миллионов "горняки" могут получить в виде бонусов.

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В 21 туре АПЛ Мудрик дебютировал за свой новый клуб. Вингер появился на поле на 55-й минуте матча против Ливерпуля. Михаил не смог отличиться результативным действием, но был близок к голу уже на восьмой минуте на поле.

В итоге поединок завершился нулевой ничьей. Игру украинца на "Энфилде" прокомментировал наставник Челси Грэм Поттер. Специалист отметил, что он верит в яркое будущее Мудрика в состоянии "аристократов".

Дебют Мудрика получился хорошим. Он тренируется всего несколько дней, но он станет еще лучше. Чем длиннее он будет с нами, тем больше мы будем понимать друг друга. Есть обнадеживающие признаки. Считаю, что он будет поднимать болельщиков со своих мест. Его дриблинг на действительно высоком уровне и он знает, как забивать гол. 45 минут – это максимум, который я планировал ему дать. Мы считали, что это верный момент, чтобы привлечь его. Он в форме и многое тренировался. Однако он не играл с ноября, поэтому выпустить его в стартовом составе было рискованно. Я рад, что он получил свои первые минуты и начал свою карьеру в Челси,

– отметил Поттер.

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Первую часть сезона Мудрик провел в родном Шахтере, где показал невероятные результаты. В 18 матчах за "горняков" он отметился 10 голами и 9 результативными передачами.

Переход к лондонцам позволил Михаилу стать самым дорогим игроком в истории Украины. После 20-ти сыгранных поединков Челси занимает 10 место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на десять баллов.