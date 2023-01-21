Михаил Мудрик начал поединок со скамейки запасных. После перерыва 22-летний левый вингер тоже остался в технической зоне Челси, пишет 24 канал.

Подробнее о матче Челси и Ливерпуль расписали "сухую" мировую на "Энфилде", Мудрик дебютировал в АПЛ

Очень смелая игра от украинца

Грэм Поттер выпустил Мудрика на 55-й минуте. 35 минут было у украинца, чтобы почувствовать на собственной коже вкус АПЛ и показать свое мастерство на футбольном поле.

Михаил классно вошел в игру, постоянно открывался под передачу, отдавал непростые ремни и даже имел возможность забить. Бывший футболист Шахтера взял на себя инициативу, обыграл двух игроков Ливерпуля в штрафной "мерсисайдцев", но с ударом в ближний угол не сложилось. Мяч прикоснулся к сетке владений Алиссона, но с внешней стороны.

Также Михаил отметился взаимодействием с Зиешем. Хаким дважды делал заброс на дальнюю стойку, где передачу уже ждал украинец. В первом случае немного не хватило Мудрику, чтобы дотянуться до мяча. А в другой атаке уже Михаил принял передачу, но пробил уже не успел.

Дебютный матч Мудрика в АПЛ закончился мировой 0:0. Хорошая игра от Челси против Ливерпуля. А смелость Мудрика на футбольном поле в одной из лучших лег мира просто приятно удивляет.

3 февраля Челси дома примет Фулхэма. Это будет еще один шанс для Мудрика выйти на поле. Это будет первая игра Михаила перед болельщиками "синих".