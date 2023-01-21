Ливерпуль – Челси 0:0

Михаил Мудрик попал в заявку "Челси" на эту встречу. Левый вингер, для которого этот матч стал первым за "синих", начал поединок со скамейки запасных. Старт матча был полностью за гостями из Лондона. Уже на 3-й минуте мяч проскользнул у стойки после удара от Силвы. А уже в следующей атаке мяч побывал во владениях Ливерпуля. 24 канал.

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Защита "мерсисайдцев" полностью проиграла борьбу в собственном штрафном игрокам соперника. На добивании лучше всего же сыграл Гаверц, запихавший мяч в сетку ворот хозяев. Главный арбитр матча Майкл Оливер принялся просматривать эпизод с помощью VAR. После чего радость фанатов и футболистов Челси закончилась.

Судья правильно сделал, что потянулся к видеоповтору, ведь Челси забило из офсайда. Гол от Кая был отменен. Счет остался неизменным 0:0.

Ливерпуль ответил ударом выше ворот от Гакпо после передачи Салаха.

Опасный момент был у "аристократов" на 32-й минуте. Когда Бадиашилле в упор расстреливал владения Алиссона. Голкипер "мерсисайдцев" показал, почему считается одним из лучших вратарей мира. Отличный сейв от Алиссона помешал голу.

Ливерпуль взял под контроль мяч, но с завершением в атакующих действиях было очень трудно.

Достаточно ровный тайм без большого количества моментов закончился "сухим" счетом 0:0.

Дебютное появление Мудрика

Украинские фанаты ждали появления Мудрика по замене в составе Челси. Но сразу после перерыва этого не произошло. Михаил продолжал ждать своего часа.

Ливерпуль начал второй тайм двумя ударами. Сначала добивание от Кейна заблокировал защитник "синих", а мяч после удара головой от Гакпо улетел выше ворот.

На 55-й минуте Мудрик появился на футбольном поле вместо Льюса Голла. Михаил сразу стал находить свободное пространство.

Зиеш протащил мяч в центр штрафной и пробил выше ворот. Хотя мог спокойно отдавать на совершенно свободного Мудрика. Хаким в этом замечательном эпизоде сыграл очень эгоистично.

На 65-й минуте свой момент упустил Мудрик. Михаил обыграл двух футболистов в штрафной Ливерпуля, но не попал в ближний угол ворот Алиссона.

Нуньес отобрал мяч у соперника, отдал на Гакпо, но тот пробил не слишком уверенно. Алиссон легко забрал мяч в руки. Ноли на табло продолжали храниться.

Челси ответило острой подачей от Зиеша на Мудрика. К сожалению, совсем чуть-чуть не хватило Михаилу, чтобы дотянуться до мяча.

Для гола не хватило точного удара

Через несколько минут снова передача от Зиеша была на Мудрика. Михаил успел только принять верховую передачу, но не пробить.

Михаил хорошо вошел в дебютную для себя игру. Украинец добавил в атаке Челси разнообразие и элегантные действия.

Александер-Арнольд сыграл на добивании в штрафной Челси, но пробил высоко на трибуну, размешанную за спиной ворот Кепы.

Ливерпуль и Челси расписали мировую 0:0.

Оба клуба остались у турнирной таблицы. Ливерпуль и Челси имеют по 29 очков и идут на 8-й и 10-й ступенях соответственно.