Дочекався: ПСЖ реалізував свої санкції щодо Мессі, не дивлячись на вибачення аргентинця
Джерело:Інстаграм ПСЖ
Французький гранд вирішив не йти на поступки зірковому гравцю. Ліонель все-таки потрапив під санкції.
Вибачення Мессі в сторону ПСЖ йому не допомогли. Столичний колектив не включив аргентинця у заявку на матч.
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Ні обіцянок, ні пробачень
Парижани вирішили не йти на поступки аргентинцю, не дивлячись на його зірковий статус. Французький гранд не включив багаторазового володаря "Золотого м'яча" у заявку на матч з Труа. Таким чином ПСЖ виконав свою обіцянку, яку клуб дав раніше, а саме відсторонити Мессі від команди на два тижні. Ліонель приносив вибачення команді за свою несанкціоновану поїздку до Саудівської Аравії та жив в очікування рішення французького гранда, проте клуб вирішив діяти максимально радикально та не пробачати Ліонелю.
Дана ситуація змусила ПСЖ переглянути свої цілі щодо продовження контракту з аргентинським футболістом. Низка скандалів, яка виникла навколо Мессі, та його поведінка в цілому не мотивує парижан продовжувати співпрацю з Ліонелем. Аргентинський гравець, скоріше за все, покине столичний колектив по закінченню сезону та відправиться у нову подорож в ролі вільного агента.
Трансферна сага Мессі
- Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж близький друг аргентинця Луїс Суарес ненароком "анонсував" камбек Мессі у стан "синьо-гранатових". Добиваючи ситуацію, у Ліонеля виник ще один конфлікт у ПСЖ, через що він пішов з тренування. У одному з матчів фанати парижан освистали аргентинського футболіста
- До того ж, Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов. 29 клубів американської ліги готові разом платити зарплатню Ліонелю, аби той перебрався у будь-який колектив МЛС. Також батько Мессі мав провести зустріч із представником Інтер Маямі.
- Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Саудівський колектив уже запропонував Мессі угоду, в якій зазначено, що Ліонель отримуватиме в Аль-Хілалі понад 400 мільйонів євро в рік, що вдвічі більше, аніж Кріштіану Роналду. Також саудівський колектив готовий придбати низку гравців Барселони, з якими Мессі "громив" усю Європу. Все для того, аби аргентинець погодився перейти в Аль-Хілаль.