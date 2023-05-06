Андрес Іньєста достроково розірве контракт з Віссел Кобе. Японський колектив надає мізерну кількість часу іспанцю на полі.
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Нестримний Іньєста
Легендарний футболіст вирішив дописати свою книгу перебування в Японії. Іньєсті не просто різко захотілося змін, все через те, що роль Андреса в команді різко почала змінюватися на незначну, а у двох матчах поточного чемпіонату іспанець взагалі отримав обмаль ігрової практики. Така ситуація змусила Іньєсту приймати кардинальні рішення, проте 39-и річний футболіст не збирається завершувати кар'єру, а навпаки хоче продовжувати демонструвати футбольну магію.
Таким чином іспанець вирішив достроково розірвати контракт з Віссел Кобе та влітку поринути у пошуки нового місця працевлаштування. Клуби з Близького Сходу та США зацікавлені у послугах Іньєсти. Цікаво, що прощальний матч Андреса за Віссел Кобе може бути якраз проти Барселони (команди запланували товариську зустріч на початку літа).
Іньєста в 2018-му році приєднався до Віссел Кобе після відходу з Барселони. Півзахисник наразі відіграв за японський колектив 132 матчі, забивши 26 голів та віддавши 25 асистів. Андрес привів Віссел Кобе до перших титулів в історії – Кубка Імператора-2019 та Суперкубка Японії-2020.
Кар'єра Іньєсти
- Слова "легенда" буде мало, аби описати Андреса. Іспанський футболіст більшість своєї кар'єри провів у Барселоні (674 матчі, 57 голів, 137 асистів) , з якою він зміг завоювати 32 титули, серед яких 4 виграних кубка Ліги чемпіонів та 9 титулів чемпіонату Іспанії.
- Зі збірною Іспанії двічі ставав чемпіоном Європи (2008, 2012), а також володарем Кубка світу (2010). Також Іньєста вигравав низку індивідуальних нагород, проте "Золотий м'яч" йому не підкорився. Іспанець у 2010-му році ставав другим у голосуванні за найпрестижнішу нагороду, а 2012-му (на тому Євро Іньєста був визнаним найкращим гравцем турніру), Андрес посів третє місце.