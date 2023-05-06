Андрес Іньєста достроково розірве контракт з Віссел Кобе. Японський колектив надає мізерну кількість часу іспанцю на полі.

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Нестримний Іньєста

Легендарний футболіст вирішив дописати свою книгу перебування в Японії. Іньєсті не просто різко захотілося змін, все через те, що роль Андреса в команді різко почала змінюватися на незначну, а у двох матчах поточного чемпіонату іспанець взагалі отримав обмаль ігрової практики. Така ситуація змусила Іньєсту приймати кардинальні рішення, проте 39-и річний футболіст не збирається завершувати кар'єру, а навпаки хоче продовжувати демонструвати футбольну магію.

Таким чином іспанець вирішив достроково розірвати контракт з Віссел Кобе та влітку поринути у пошуки нового місця працевлаштування. Клуби з Близького Сходу та США зацікавлені у послугах Іньєсти. Цікаво, що прощальний матч Андреса за Віссел Кобе може бути якраз проти Барселони (команди запланували товариську зустріч на початку літа).

Іньєста в 2018-му році приєднався до Віссел Кобе після відходу з Барселони. Півзахисник наразі відіграв за японський колектив 132 матчі, забивши 26 голів та віддавши 25 асистів. Андрес привів Віссел Кобе до перших титулів в історії – Кубка Імператора-2019 та Суперкубка Японії-2020.

Кар'єра Іньєсти