"Це велика авантюра": ексгравець Арсенала сумнівається, що Мудрик радий переходу у Челсі

Вже у п'ятницю, 3 лютого, Михайло Мудрик може вперше зіграти перед рідними уболівальниками Челсі. "Аристократи" у лондонському дербі прийме Фулхем.

Дебют Михайла Мудрика у лондонському клубі вже відбувся. У попередньому турі українець вийшов на заміну проти Ліверпуля (0:0), отримавши від Грема Поттера 35 хвилин основного та ще 5 хвилин компенсованого часу до матчу.

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Впевнена гра українського футболіста вразила не лише фанатів Челсі, а й легенд інших англійських грандів, таких як Ріо Фердінанда з МЮ та Стівена Джеррарда. Також дебют Мудрика в АПЛ оцінив Серхіо Агуеро.

Тепер взявся коментувати першу гру Михайла у футболці "аристократів" колишній футболіст Челсі, збірної Франції Еммануель Петі. Французький опорник пограв ще й за Арсенал, який боровся з "синіми" за українця.

Петі: Він хотів перейти в Арсенал, але опинився в Челсі

Колишній футболіст високо оцінив першу гру Мудрика в Англії. На думку Петі, Михайло вніс щось особливе у гру Челсі у матчі проти Ліверпуля. Він показав своє відмінне володіння м'ячем, не злякався грізного суперника та брав на себе ініціативу.

Однак Петі не впевнений, що Мудрик сам радіє своєму переходу до "синіх". Адже спершу Михайло хотів перейти в Арсенал, але у підсумку опинився у синій частині Лондона.

Це все ще велика авантюра на майбутнє. Спочатку він хотів перейти в Арсенал, але опинився в Челсі тому я запитую: Чи радий він цьому? Я не впевнений. Але, безсумнівно, він додасть якості Челсі. Я сподіваюся, що він досягне успіху в цьому клубі,

– сказав колишній футболіст.

Головне про старт кар'єри Мудрика у Челсі

15 січня Мудрик став футболістом Челсі та у цей день вже відвідав домашній матч "синіх" проти Крістал Пелес (1:0).

Шахтар отримав за трансфер Михайла бажані 100-мільйонів.

У наступному турі АПЛ Михайло дебютував за нову команду, за яку виступає під 15-м номером. У поєдинку проти Ліверпуля українець видав космічну статистику, а його гра вразила фанатів "аристократів" та тренерський штаб лондонського клубу.

Уболівальники після поєдинку на "Енфілді" заспівали пісню про лівого вінгера з України.

Мудрик міг вже у першому своєму матчі за Челсі відзначитись голом, але забракло влучності.

Такий вибір Михайла не сподобався лише прихильникам Арсенала, які навіть почали звинувачувати Мудрика у тому, що той пішов за грошима.

Початок лондонського дербі на "Стемфорд Брідж" Челсі – Фулхем розпочнеться 3 лютого о 22:00 за київським часом.