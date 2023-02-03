Дебют Михайла Мудрика у лондонському клубі вже відбувся. У попередньому турі українець вийшов на заміну проти Ліверпуля (0:0), отримавши від Грема Поттера 35 хвилин основного та ще 5 хвилин компенсованого часу до матчу.

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Впевнена гра українського футболіста вразила не лише фанатів Челсі, а й легенд інших англійських грандів, таких як Ріо Фердінанда з МЮ та Стівена Джеррарда. Також дебют Мудрика в АПЛ оцінив Серхіо Агуеро.

Тепер взявся коментувати першу гру Михайла у футболці "аристократів" колишній футболіст Челсі, збірної Франції Еммануель Петі. Французький опорник пограв ще й за Арсенал, який боровся з "синіми" за українця.

Петі: Він хотів перейти в Арсенал, але опинився в Челсі

Колишній футболіст високо оцінив першу гру Мудрика в Англії. На думку Петі, Михайло вніс щось особливе у гру Челсі у матчі проти Ліверпуля. Він показав своє відмінне володіння м'ячем, не злякався грізного суперника та брав на себе ініціативу.

Однак Петі не впевнений, що Мудрик сам радіє своєму переходу до "синіх". Адже спершу Михайло хотів перейти в Арсенал, але у підсумку опинився у синій частині Лондона.

Це все ще велика авантюра на майбутнє. Спочатку він хотів перейти в Арсенал, але опинився в Челсі тому я запитую: Чи радий він цьому? Я не впевнений. Але, безсумнівно, він додасть якості Челсі. Я сподіваюся, що він досягне успіху в цьому клубі,

– сказав колишній футболіст.

Зверніть увагу! Початок лондонського дербі на "Стемфорд Брідж" Челсі – Фулхем розпочнеться 3 лютого о 22:00 за київським часом.

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