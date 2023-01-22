Михайло Мудрик розпочав поєдинок із лави запасних та з'явився на футбольному полі лише по перерві. Трохи більше, як 35 хвилин було в лівого вінгера, щоб показати себе в усій красі. Що Михайло і зробив, пише 24 канал.

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Закохав у себе уболівальників Челсі

Український футболіст чудово відкривався під передачі, а взаємодія з Хакімом Зієшем приємно вразила. Він двічі відгукувався на дальню передачу від марокканця. Мав Мудрик свій шанс забити. Михайло накрутив двох гравців у штрафному Ліверпуля та пробив у ближній кут, який прикривав Аліссон. М'яч доторкнувся до сітки воріт Бекера, але із зовнішньої сторони.

Мудрик не забив, але чудово проявив себе у дебютній грі за "аристократів".

Головний тренер Челсі Грем Поттер похвалив Михайла та впевнений, що це лише початок яскравих виступів Мудрика у складі "синіх".

40 хвилин вистачило Михайлу, щоб закохати у себе фанатів "аристократів". Після поєдинку проти Ліверпуля, який закінчився нульовою мировою, уболівальники Челсі заспівали пісню для Мудрика, у якій пригадали Україну та потролили Арсенал.

"Челсі підписав наступного Роббена та Азара"

Після чого фанати Челсі переключились на клубні соцмережі. Під публікаціями із Мудриком вони закидали українця компліментами. Більшість фантів в один голом твердять, що Мудрик – новий Еден Азар, який запалював за лондонський клуб протягом 2012 – 2019 років.

Також Михайла назвали новим Роналдінью, Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі. Дехто зізнався у своїй любові до лівого вінгера та його гри на футбольному полі. Є й такі, які назвали Михайла найкращим гравцем другого тайму та світлою плямою у грі Челсі.

Також фанати Челсі впевнені, що у майбутньому Мудрик отримає свій "Золотий м'яч". Лондонські уболівальники дякують Україні за такого чудового футболіста.

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Реакція фанатів Челсі на дебют Мудрика

"Він – чарівник";

Українська ракета";

"Я забираю назад все, що сказав про нього. Челсі підписав наступного Роббена та Азара. Чи я випереджаю себе? Можливо, але мені байдуже. Мудрик – нереальний";

"Мудрик викликає в мене ностальгію по Азару. Я в нього закохана";

"Майбутній володар "Золотого м'яча";

"Челсі повинен доплатити Шахтарю 50 мільйонів плюс Пулішича та Жоржинью... цей хлопець коштує більше 100 мільйонів";

"Мудрик – наш Мессі";

"Цей чувак на іншому рівні, бро. Захисники АПЛ, будьте готові, Мудрик (новий Азар) прибув";

"Мілнер залишив чат і поле, коли Мудрик з'явився".

До слова. 3 січня Челсі прийме вдома Фулхем. Михайло Мудрик може вперше зіграти перед рідними уболівальниками "аристократів".