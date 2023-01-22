Розпочав поєдинок Михайло Мудрика на "Енфілді" з лави запасних. Грем Поттер випустив українця на поле лише по перерві. На 55-й хвилині лівий вінгер змінив на полі Льюїса Голла, пише 24 канал.

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Міг принести перемогу Челсі

Український легіонер активно вступив у гру. Вже через 10 хвилин на полі Мудрик отримав свій шанс забити. Михайло обіграв двох футболістів Ліверпуля, але з ударом у ближній кут не склалось. М'яч доторкнувся до сітки володінь Аліссона, але із зовнішньої сторони воріт.

Михайла був близький, щоб вже у дебютному матчі відкрити лік голів за Челсі. Але трохи не пощастило із влучністю.

Мудрик та фанати "аристократів" залишалось лише хапатись за голову після цього моменту.

Відео нереалізованого моменту Мудрика

Нагадаємо, що матч Ліверпуль – Челсі закінчився нульовою мировою. Мудрику вистачило 40 хвилин, щоб закохати у себе фанатів лондонського клубу. Вони вже навіть заспівали на "Енфілді" пісню про Михайла, у які згадали про Україну та потролили Арсенал.

Після поєдинку уболівальники переключились на соцмережі "аристократів". У коментарях прихильники "синіх" розхвалили гру Мудрика. Вони вже називають українця "новим Еденом Азаром" та порівнюють із Ліонелем Мессі, Кріштіану Роналду та навіть Роналдінью.

Головний тренер Челсі Грем Поттер теж похвалив лівого вінгера.

До слова. 3 лютого Челсі прийме Фулхем в АПЛ. Це буде ще один шанс для Михайла Мудрика в Англії та перший на очах рідних уболівальників на "Стемфорд Брідж".