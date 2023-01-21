Михайло Мудрик розпочав поєдинок зі лави запасних. По перерві 22-річний лівий вінгер теж залишився у технічній зоні Челсі, пише 24 канал.

Детальніше про матч Челсі та Ліверпуль розписали "суху" мирову на "Енфілді", Мудрик дебютував в АПЛ

Дуже смілива гра від українця

Грем Поттер випустив Мудрика на 55-й хвилині. 35 хвилин було в українця для того, щоб відчути на власній шкірі смак АПЛ та показати свою майстерність на футбольному полі.

Михайло класно увійшов у гру, постійно відкривався під передачу, віддавав непрості паси та навіть мав чудову нагоду забити. Колишній футболіст Шахтаря взяв на себе ініціативу, обіграв двох гравців Ліверпуля у штрафному майданчику "мерсисайдців", але з ударом у ближній кут не склалось. М'яч доторкнувся до сітки володінь Аліссона, але із зовнішньої сторони.

Також Михайло відзначився взаємодією із Зієшем. Хакім двічі робив закидання на дальню стійку, де на передачу вже чекав українець. У першому випадку трішки не вистачило Мудрику, щоб дотягнутись до м'яча. А в іншій атаці вже Михайло прийняв передачу, але пробив вже не встиг.

Дебютний матч Мудрика в АПЛ закінчився мировою 0:0. Непогана гра від Челсі проти Ліверпуля. А сміливість Мудрика на футбольному полі в одній з найкращих ліг світу просто приємно вражає.

3 лютого Челсі вдома прийме Фулхем. Це буде черговий шанс для Мудрика вийти на поле. Це буде перша гра Михайла перед уболівальниками "синіх".