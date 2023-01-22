40 хвилин цілком вистачило Мудрику, щоб здобути прихильність не лише уболівальників та головного тренера ЧелсіГрема Поттера, а й легенд інших англійських грандів. Таких як Стівена Джеррарда із Ліверпуля. Варто прочитати"Цей хлопець коштує більше 100 мільйонів": фанати Челсі закохались у гру Мудрика Джеррард: Його робота ногами вразила мене Колишній тренер Астон Вілли спостерігав за матчем своєї рідної команди. Якраз проти Ліверпуля дебютував в АПЛ Михайло Мудрик. Джеррард залишився під враженням від гри українця, його швидкості та роботі ніг. Стівен порівняв його з легендарним нідерландцем Ар'єном Роббеном. Легенда "мерсисайдців" зізнався, що був би радий такому трансферу, якби був фанатом "синіх". Я думаю, це був дуже сильний дебют від Мудрика. Він виглядає як справжній готовий гравець. Деякі з його дій були визначними.Він трохи нагадав мені Ар'єна Роббена. Його робота ногами вразила мене. Він неймовірно швидкий футболіст. Те, як він працює з м'ячем, мені теж сподобалося. Я був би дуже радий трансферу Мудрика, якби був уболівальником Челсі, – сказав Джеррард. Думку Джеррарда розділив легендарний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд. За отримані 40 хвилин Мудрик продемонстрував відмінну статистику.Він навіть міг забити, але Михайлу забракло влучності. Нагадаємо, що поєдинок Ліверпуль – Челсі закінчився мировою 0:0. До слова. 3 лютого Челсі прийме Фулхем у рамках 22-го туру АПЛ-2022/2023. Це може бути перша гра Мудрика на рідному для "аристократів" "Стемфорд Брідж".