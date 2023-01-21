Тиждень тому, 15 січня, Михайло Мудрик став гравцем Челсі. Шахтар продав свого лідера в лондонський клуб за 70 мільйонів євро. Ще до 30 мільйонів "гірники" можуть отримати у вигляді бонусів.

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У 21 турі АПЛ Мудрик дебютував за свій новий клуб. Вінгер з'явився на полі на 55 хвилині матчу проти Ліверпуля. Михайло не зміг відзначитись результативною дією, але був близький до голу вже на восьмій хвилині на полі.

У підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю. Гру українця на "Енфілді" прокоментував наставник Челсі Грем Поттер. Спеціаліст відзначив, що він вірить у яскраве майбутнє Мудрика в стані "аристократів".

Дебют Мудрика вийшов хорошим. Він тренується всього кілька днів, та він стане ще краще. Чим довше він буде з нами, тим більше ми будемо розуміти один одного. Є обнадійливі ознаки. Вважаю, що він підійматиме вболівальників зі своїх місць. Його дриблінг на дійсно високому рівні і він знає, як забивати гол. 45 хвилин – це максимум, який я планував йому дати. Ми вважали, що це правильний момент, щоб залучити його. Він у формі і багато тренувався. Проте він не грав з листопада, тому випустити його у стартовому складі було б ризиковано. Я радий, що він отримав свої перші хвилини та розпочав свою кар’єру в Челсі,

– відзначив Поттер.

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Нагадаємо, що першу частину сезону Мудрик провів у рідному Шахтарі, де показав неймовірні результати. У 18 матчах за "гірників" він відзначився 10 голами та 9 результативними передачами.

Перехід до лондонців дозволив Михайлові стати найдорожчим гравцем в історії України. Наразі після 20-ти зіграних поєдинків Челсі посідає 10 місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів аж на десять балів.