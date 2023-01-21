Ліверпуль – Челсі 0:0

Михайло Мудрик потрапив у заявку Челсі на цю зустріч. Лівий вінгер, для якого цей матч став першим за "синіх", розпочав поєдинок із лави запасних. Старт матчу був повністю за гостями з Лондона. Вже на 3-й хвилині м'яч прослизнув біля стійки після удару від Сілви. А вже у наступній атаці м'яч таки побував у володіннях Ліверпуля, повідомляє 24 канал.

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Захист "мерсисайдців" повністю програв боротьбу у власному штрафному гравцям суперника. На добиванні найкраще ж зіграв Гаверц, який запхав м'яч у сітку воріт господарів. Головний арбітр матчу Майкл Олівер взявся переглядати епізод за допомогою VAR. Після чого радість фанатів та футболістів Челсі закінчилась.

Суддя правильно зробив, що потягнувся до відеоповтору, адже Челсі забило з офсайда. Гол від Кая був скасований. Рахунок залишився незмінним 0:0.

Ліверпуль відповів ударом вище воріт від Гакпо після передачі Салаха.

Небезпечний момент був в "аристократів" на 32-й хвилині. Коли Бадіашіле впритул розстрілював володіння Аліссона. Голкіпер "мерсисайдців" показав, чому вважається одним із найкращих воротарів світу. Відмінний сейв від Аліссона став на заваді голу.

Ліверпуль взяв під контроль м'яч, але із завершенням в атакувальних діях було геть скрутно.

Доволі рівний тайм без великої кількості моментів закінчився "сухим" рахунком 0:0.

Дебютна поява Мудрика

Українські фанати чекали на появу Мудрика із заміни у складі Челсі. Але одразу після перерви цього не сталось. Михайло продовжував чекати свого часу.

Ліверпуль розпочав другий тайм двома ударами. Спершу добивання від Кейна заблокував захисник "синіх", а м'яч після удару головою від Гакпо полетів вище воріт.

На 55-й хвилині Мудрик з'явився на футбольному полі замість Льїюса Голла. Михайло одразу ж став знаходити вільний простір.

Зієш протягнув м'яч до центру штрафного та пробив вище воріт. Хоча міг спокійно віддавати на зовсім вільного Мудрика. Хакім у цьому чудовому епізоді зіграв дуже егоїстично.

На 65-й хвилині свій момент змарнував Мудрик. Михайло обіграв двох футболістів у штрафному Ліверпуля, але не влучив у ближній кут воріт Аліссона.

Нуньєс відібрав м'яч у суперника, віддав на Гакпо, але той пробив не дуже впевнено. Аліссон легко забрав м'яч до рук. Нулі на табло продовжували зберігатись.

Челсі відповіло гострою подачею від Зієша на Мудрика. На жаль, зовсім трохи не вистачило Михайлу, щоб дотягнутись до м'яча.

Для голу не вистачило влучного удару

Через декілька хвилин знову передача від Зієша була на Мудрика. Михайло встиг лише прийняти верхову передачу, але не пробити.

Михайло добре увійшов у дебютну для себе гру. Українець додав в атаці Челсі різноманітності та елегантних дій.

Александер-Арнольд зіграв на добиванні у штрафному Челсі, але пробив високо на трибуну, яка розмішена за спиною воріт Кепи.

Ліверпуль та Челсі розписали мирову 0:0.

Обидва клуби залишились при своїх у турнірній таблиці. Ліверпуль та Челсі мають по 29 очок та йдуть на 8-й та 10-й сходинках відповідно.