Михайло Мудрик розпочав поєдинок із лави запасних. Лівий вінгер з'явився на полі на 55-й хвилині, але 40 хвилин (35 основного часу та 5 компенсованих до матчу хвилин) сповна вистачило українцю, щоб показати себе в усій красі. Цікаво прочитати"Цей хлопець коштує більше 100 мільйонів": фанати Челсі закохались у гру Мудрика Солідний дебют в АПЛ За цей час Мудрик показав 100-відсотковий відбір м'яча. Відзначимо, що Михайла можна було побачити не лише біля воріт Ліверпуля, а й біля власного штрафного, куди повертався при атаках "мерсисайдців". Українець тричі вдало зіграв у відборі. Також в активі Михайла 7 виграних дуелей, 4 дотики в штрафному майданчику суперників та заробив на собі фол. Через 10 хвилин після появи на полі Мудрик змарнував свій перший момент у футболці Челсі. Він накрутив двох суперників, але забити у ближній кут володінь Аліссона не вдалось – м'яч доторкнувся до сітки, але із зовнішньої сторони. Мудрик став найкращим у дриблінгу, двічі протягом отриманого часу обігравсуперників. Стільки лише у зірки Ліверпуля Мохаммеда Салаха. На жаль, навіть така чудова гра Мудрика не принесла "аристократам"перемоги. Ліверпуль та Челсі розійшлись нульовою мировою. Головний тренер "синіх" Грем Поттер похвалив Мудрика, а фанати лондонського клубу навіть заспівали пісню на честь Михайла на "Енфілді". До слова. 3 лютого Челсі вдома прийме Фулхем. Михайло Мудрик може вперше зіграти на очах рідних уболівальників "синіх" на "Стемфорд Брідж".