"Летять с*ки", – Ольга Харлан відреагувала на повітряну тривогу та показала, де її перечікувала

Ольга Харлан коротко і зрозуміло описали дії російських терористів. Також фехтувальниця висвітлила нинішню невід'ємну частину життя кожного українця.

У ніч із суботи на неділю (6-е серпня) російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ольга Харлан вимушена була переховуватись у ванній кімнаті, як і багато інших українців.

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Такі реалії

Іменита фехтувальниця, яка при будь-якій нагоді пригадує усьому світу про те, що коїться на теренах нашої держави, вкотре знайшла таку можливість. Ольга Харлан виклала у соціальних мережах світлину, на котрій вона сидить у ванній кмінаті, яку підписала так, що й нічого додати: "Летять с*ки. Не нехтуйте". Таким чином, шпажистка відреагувала на повітряну тривога, яка була спровокована ракетним обстрілом російськими терористами, а також Харлан продемонструвала своїм іноземним фанатам нинішні реалії українців, яких вона закликала вживати заходів безпеки.

Ольга Харлан / інстаграм фехтувальниці

Скандал на ЧС