В ночь с субботы на воскресенье (6 августа) российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ольга Харлан была вынуждена прятаться в ванной комнате, как и многие другие украинцы.
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Такие реалии
Именитая фехтовальщица, которая при любом случае вспоминает всему миру о том, что происходит на территории нашего государства, в который раз нашла такую возможность. Ольга Харлан выложила в социальных сетях фотографию, на которой она сидит в ванной комнате, которую подписала так, что и нечего добавить: "Летят с*ки. Не пренебрегайте". Таким образом, шпажистка отреагировала на воздушную тревогу, спровоцированную ракетным обстрелом российскими террористами, а также Харлан продемонстрировала своим иностранным фанатам нынешние реалии украинцев, которых она призвала принимать меры безопасности.
Ольга Харлан / инстаграмм фехтовальщицы
Скандал на ЧМ
- Напомним, что украинская шпажистка стала причиной скандала на чемпионате мира по фехтованию. Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой, которую она победила на соревнованиях, предложив той же удариться шпагами.
- Россиянка на такое не согласилась, однако решила пойти на провокацию, ожидая в течение 50 минут на дорожке на украинку, а также подав жалобу на Ольгу из-за "неуважения к ней".
- Сначала организаторы ЧМ оставили свое решение в силе – Харлан победила, однако впоследствии решили дисквалифицировать Ольгу по соревнованиям, а также ее угрожало отстранение от дальнейших стартов на 60 дней.
- Весь украинский спорт сразу бросился поддерживать фехтовальщицу, выражая ей слова благодарности за позицию, а также гордясь ее мужеством.
- Впоследствии FIE изменило свое решение и не дисквалифицировало украинку на 60 дней, из-за чего она получила возможность поучаствовать на командном чемпионате мира по фехтованию, где наша команда завоевала 4 место. Также она получила место на Олимпиаде-2024.
- Более того, Федерация фехтования Украины требует у FIE снять с Анны Смирновой нейтральный статус, поскольку она поэтому не отвечает, как минимум, из-за фотографии с ее братом, воюющим в армии РФ.