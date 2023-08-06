В ночь с субботы на воскресенье (6 августа) российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ольга Харлан была вынуждена прятаться в ванной комнате, как и многие другие украинцы.

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Такие реалии

Именитая фехтовальщица, которая при любом случае вспоминает всему миру о том, что происходит на территории нашего государства, в который раз нашла такую возможность. Ольга Харлан выложила в социальных сетях фотографию, на которой она сидит в ванной комнате, которую подписала так, что и нечего добавить: "Летят с*ки. Не пренебрегайте". Таким образом, шпажистка отреагировала на воздушную тревогу, спровоцированную ракетным обстрелом российскими террористами, а также Харлан продемонстрировала своим иностранным фанатам нынешние реалии украинцев, которых она призвала принимать меры безопасности.

Ольга Харлан / инстаграмм фехтовальщицы

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