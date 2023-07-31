Ольга Харлан оцінила виступи збірної України на командному ЧС з фехтування. "Синьо-жовтій" команді так і не вдалося вибороти медаль.

Варте уваги Федерація різко змінила риторику: тренерка Ольги Харлан про деталі дискваліфікації фехтувальниці

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Жіноча збірна України з фехтування на шаблі прикро поступилася в матчі за бронзу на чемпіонату світу команді з Південної Кореї (32:45). Ольга Харлан у свою чергу, не дивлячись на гіркоту поразки, після якої вона не змогла стримати сліз, все одно вбачає позитив у виступах "синьо-жовтого" колективу. Фехтувальниця зазначила, що українська команда змогла зазнати прогресу у світовому рейтингу. Ба більше, Харлан назвав головну мотивацію для "синьо-жовтих", а також майбутню основну мету.

Друзі, усім привіт. Хочу вибачитись за те, що останні три дні я не дуже сильно виходила на звʼязок, тому що в мене все ж таки продовжувались змагання, на моє щастя. У мене були дуже важливі змагання з командою. Можна сказати, що сьогодні ми були четверті у світі. Це дуже добрий для нас результат. Ми, звісно, хотіли медаль. Але коли ми починали змагання, ми були 13-ті в рейтингу. Зараз ми шості. З Україною в серці ми робимо це для вас. Ми хочемо потрапити на Олімпіаду командою, ми йдемо до цього. Тому дякую вам велике, я все бачу, все чую, все читаю. Буду відповідати всім,

– сказала Харлан.

Нагадаємо. Під синьо-жовтим прапором на командному турнірі виступали Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.

До слова, Ольга Харлан потрапила у скандал через те, що не потиснула руку росіянці Анні Смірновій на ЧС після того, як перемогла її. Українка запропонувала опонентці стукнутися шаблями, проте та відмовилась та подала протест на Харлан, розцінивши дії Ольги, як жест неповаги. Організатори ЧС дискваліфікували українку зі змагань, згодом відмінивши обов'язкове правило "рукостискання". До того ж МОК кваліфікував Харлан на Олімпійські ігри-2024.

Фехтувальниця також ризикувала не взяти участь на командному ЧС, оскільки її могли відсторонити від усіх подальших стартів на 60 днів, проте FIE призупинило дискваліфікацію українки. Федерація фехтування України ж у свою чергу почало вимагати від Міжнародної федерації фехтування відсторонення Анни Смірнової від змагань під егідою FIE, а також попросили зняти росіянці нейтральний статус, якому вона точно не відповідає.