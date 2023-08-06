У ніч із суботи на неділю (6-е серпня) російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ольга Харлан вимушена була переховуватись у ванній кімнаті, як і багато інших українців.
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Такі реалії
Іменита фехтувальниця, яка при будь-якій нагоді пригадує усьому світу про те, що коїться на теренах нашої держави, вкотре знайшла таку можливість. Ольга Харлан виклала у соціальних мережах світлину, на котрій вона сидить у ванній кмінаті, яку підписала так, що й нічого додати: "Летять с*ки. Не нехтуйте". Таким чином, шпажистка відреагувала на повітряну тривога, яка була спровокована ракетним обстрілом російськими терористами, а також Харлан продемонструвала своїм іноземним фанатам нинішні реалії українців, яких вона закликала вживати заходів безпеки.
Ольга Харлан / інстаграм фехтувальниці
Скандал на ЧС
- Нагадаємо, що українська шпажистка стала причиною скандалу на чемпіонаті світу із фехтування. Харлан відмовилась тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій, яку вона перемогла на змаганнях, запропонувавши тій натомість стукнутись шпагами.
- Росіянка на таке не погодилась, проте вирішила піти на провокацію, очікуючи протягом 50-и хвилин на доріжці на українку, а також подавши скаргу на Ольгу через "неповагу до неї".
- Спершу організатори ЧС залиши своє рішення в силі – Харлан перемогла, проте згодом вирішили дискваліфікувати Ольгу зі змагань, а також її загрожувало усунення від подальших стартів на 60 днів.
- Увесь український спорт відразу кинувся підтримувати фехтувальницю, висловлюючи їй слова подяки за позицію, а також пишаючись її мужністю.
- Згодом FIE змінило своє рішення і не дискваліфіковувало українку на 60 днів, через що вона отримала змогу взяти участь на командному чемпіонаті світу з фехтування, де наша команда виборола 4 місце. Також вона отримала місце на Олімпіаді-2024.
- Ба більше, Федерація фехтування України вимагає у FIE зняти з Анни Смірнової нейтральний статус, оскільки вона тому не відповідає, як мінімум, через світлини з її братом, який воює у армії РФ.