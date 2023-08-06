На жаль, не обійшлося без загиблих та поранених. На цей ганебний вчинок відреагував український футболіст та патріот своєї країни Роман Зозуля.

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Зозуля закликав бути свідомими та згуртуватися

"Зюзя" у притаманному собі стилі не підбирав слів та емоційно звернувся до своїх співвітчизників. Ексфутболіст збірної України закликав нарешті відмовитися споживати цифровий контент з ворожої країни тих, хто досі не зробив цього.

П******и. Інших слів немає. Сьогодні ворог завдав удару керованною авіабомбою по станції переливання крові. Ви розумієте? По місцю, яке рятує життя. Є поранені та загиблі… Ви досі слухаєте російську музику та дивитесь їхні серіали? Вважаєте, що це не є проблемою і ніяк не впливає на хід війни? Ви помиляєтесь. Кожне прослуховування, перегляд ютуб-каналів російських блогерів, перегляд їхніх фільмів – це копійка в військовий бюджет країни-п******а,

– написав Роман.

Футболіст вкотре нагадав, що триває війна й треба бути згуртованими й об'єднатися навколо ідеї перемоги, інакше війна затягуватиметься, а Україна й надалі втрачатиме своїх людей від терористичних дій країни-окупантки.

"Коли ви нарешті зрозумієте, що війна вона торкається кожного. Не можна просто так забити на все та танцювати і горланити в караоке. Випийте кави, повечеряйте у закладі, але без зайвих танців і співів. Тільки об’єднавшись всім народом, роблячи донати, репости та допомагаючи своїми силами армії ми зможемо перемогти. А поки ви будете класти х*р на війну, російська падла буде і далі бомбити, вбивати…

Їх не повинно існувати. Вони повинні стати ізгоєм для всього світу. Вони повинні соромитись бути росіянами. Ми повинні завжди пам’ятати, якою ціною дається наше життя зараз. Треба дякувати кожен день нашим воїнам за ранок. За можливість працювати. Нагадувати всьому світу, що росія – п******с. Наші діти повинні знати, хто вони такі. Ненавиджу", – закінчив емоційний спіч Зозуля.

Нагадаємо, що починаючи з 2014 року Роман Зозуля найактивніше серед футболістів говорив про війну та підтримував українське військо, за що мав проблеми в Іспанії під час кар'єри, де завдяки пропаганді росіян з нього зліпили нациста й освистували на багатьох стадіонах за патріотичну позицію.

Нещодавно Роман зізнався, що його батько воює на одному з найгарячіших напрямків, сам Зозуля ще у 2015 році заснував благодійний фонд "Народна армія", який регулярно здійснює допомогу бійцям на передовій та в тилу.

Довідка. Футболіст офіційно поки не завершував ігрову кар'єру, але є інформція, що надалі він не збирається її продовжувати та планує начатися на футбольного менеджера.