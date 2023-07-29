Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням позбавити шаблістку Анну Смірнову нейтрального статусу. Росіянка уже встигла продемонструвати світу свою позицію.
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Чітка вимога
Анна Смірнова, чия поява на чемпіонаті світу з фехтування і спричинила скандал довкола Ольги Харлан, навряд зможе вийти сухою із води. Діло в тому, що Федерація фехтування України вимагає, аби росіянку позбавили нейтрального статусу та усунули від змагань під егідою Міжнародної федерації фехтування. Все через те, що активність Смірнової в інстаграм, де вона відкрито демонструє вербальну та невербальну підтримку російської армії (викладала світлини зі своїм братом, який служить у армії РФ), яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою.
Враховуючи, що це вже не перший випадок, коли у список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які "діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдат російської армії на українській землі" (14-го червня 2023-го року ФФУ вже надсилала звернення до FIE з відповідними доказами щодо іншої російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої, яку в підсумку було позбавлено нейтрального статусу), ми наполягаємо на тому, щоб Виконавчий комітет FIE переглянув процес надання нейтрального статусу і зробив його більш ефективним та прозорим для всіх членів FIE,
– повідомила Федерація фехтування України.
Нагадаємо, що Ольга Харлан на старті чемпіонату світу перемогла Анну Смірнову (15:7) і не потисла їй руку, запропонувавши тій стукнутись шаблями. Росіянка своєю чергою подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Спершу організатори ЧС не змінювали свого рішення, присудивши перемогу Харлан, проте згодом вирішили дискваліфікувати Ольгу зі змагань.
Українську фехтувальницю відразу ж кинувся підтримувати увесь український спорт, який повністю погодився з мужньою позицією Харлан, а також висловлював слова поваги у бік Ольги. Зокрема, шпажистку підтримали футбольні клуби України, тенісистка Еліна Світоліна, боксер Володимир Кличко, футболіст Андрій Шевченко та інші. Укрпошта ж анонсувала марку на честь Харлан.