Дата бою Ломаченка, Санітра покине збірну України: головні новини спорту 22 березня

У понеділок, 22 березня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу в бою 17 жовтня 2020 року не виходив на ринг. Він та його команда досі не можуть домовитися про проведення наступного бою.

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Однак менеджер Егіс Клімас заявив, що зараз ведуться перемовини, і що вже в липні 2021 року Ломаченко повернеться на ринг. "Ведуться перемовини, що в липні повинні вийти на ринг. Бої та суперників шукати не важко, тому що він Василь Ломаченко і всі хочуть з ним боксувати", – заявив Клімас.

Однак хто саме може бути наступним суперником Ломаченка він так і не назвав. Хоча і додав, що не проти, щоб це був Теофімо Лопес.

Василь Ломаченко свій останній бій провів 17 жовтня 2020 року проти Теофімо Лопеса. Бій тривав усі 12 раундів, а Ломаченко програв рішенням суддів.

У цьому бою Ломаченко програв усі свої чемпіонські пояси. А Лопес став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Після цього бою чимало говорилося про ймовірний реванш. Однак цього пункту не було в контракті на бій. І Лопес не має наміру проводити ще один бій з Ломаченком.

Словацький фахівець Юрай Санітра покине жіночу збірну України з біатлону. Тренер планує працювати тільки з чоловічою командою України.

За словами словацького тренера, в олімпійський сезон він планує зосередитися на роботі тільки з однією командою. Що цікаво, після чемпіонату Європи Санітра говорив, що готовий тренувати обидві українські збірні.

У сезоні-2019/2020 жіноча збірна України не мала одного тренера. Сезоном раніше жіночу збірну України очолював росіянин Андрій Прокунін.

Він працював з нашою збірною після звільнення Уроша Велепця, який готував Україну до Олімпіади в Пхьончхані.

Футболіст англійського Вулверхемптона Макс Кілман проявляє бажання грати в збірній України. Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував бажання футболістів грати за його команду.

Шевченко наголосив, що футболіст повинен мати український паспорт, щоб грати за збірну України.

"Якщо гравець хоче грати за збірну, перш ніж отримати виклик, він повинен отримати паспорт. Це головний пріоритет. Коли він отримає паспорт – тоді будемо розглядати", – сказав Шевченко.

Наставник української збірної розповів, що 23-річний Кілман вже отримує український паспорт.

Що стосується Кілмана. Наскільки я знаю, по-моєму, у нього йде цей процес. Коли процес буде закінчений, коли він отримає паспорт на руки, тоді вже будемо реагувати,

– розповів Шевченко.

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе не зумів дограти весь поєдинок між ПСЖ та Ліоном. Футболіст покинув поле кульгаючи.

Після матчу тренер прокоментував пошкодження лідера: "Це був запобіжний захід, він отримав сильний удар. У першому таймі він підвернув щиколотку".

Не виключено, що Мбаппе не зможе допомогти збірній Франції у березневому матчі проти України, який відбудеться вже 24 березня. У француза є лише три днів на відновлення. Наставник Франції Дідьє Дешам може теж поберегти форварда, який проводить один з найкращих своїх сезонів.

З ким зіграє Франція