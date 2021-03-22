Футболіст англійського Вулверхемптона Макс Кілман та гравець полтавської Ворскли Наджиб Якубу проявляють бажання грати в збірній України. Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував бажання футболістів грати за його команду

Шевченко наголосив, що футболіст повинен мати український паспорт, щоб грати за збірну України.

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"Якщо гравець хоче грати за збірну, перш ніж отримати виклик, він повинен отримати паспорт. Це головний пріоритет. Коли він отримає паспорт – тоді будемо розглядати", – сказав Шевченко.

Кілман отримає паспорт

Наставник української збірної розповів, що 23-річний Кілман отримує український паспорт.

Що стосується Кілмана. Наскільки я знаю, по-моєму, у нього йде цей процес. Коли процес буде закінчений, коли він отримає паспорт на руки, тоді вже будемо реагувати,

– розповів Шевченко.