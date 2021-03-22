Словацький фахівець Юрай Санітра покине жіночу збірну України з біатлону. Тренер планує працювати тільки з чоловічою командою України.

Наступного сезону 100% не буду працювати, як це було у сезоні-2020/21

За словами словацького тренера, в олімпійський сезон він планує зосередитися на роботі тільки з однією командою.

До теми Джима та Підручний – найкращі українські біатлоністи, Україна виконала завдання у Кубку націй

Можу сказати так: на наступний сезон 100% не буду працювати так, як це було у сезоні-2020/21. Треба подумати щодо того, чи не буде краще працювати з однією командою. Більше часу і концентрації на одну команду. Усе покаже час, будуть розмови, треба зробити аналіз, як треба забезпечити хорошу підготовку командам перед Олімпійськими іграми,

– зазначив Санітра.

Що цікаво, після чемпіонату Європи Санітра говорив, що готовий тренувати обидві українські збірні.

Президент Федерації біатлону України (ФБУ) Володимир Бринзак розповів, чому Санітра не планує очолювати жіночу команду. За словами Бринзака, проблема в тому, що українські біатлоністки проводять підготовку в різних місцях з особистими тренерами.

"Думав, що йому не захочеться тренувати жіночу команду, бо вони готуються, хто де. Не впливати на стан підготовки Джими, Підгрушної, Меркушиної, а потім цю команду створювати і формувати на Олімпійських Іграх – можна втратити цей час, і чоловіки від цього не будуть так ефективно готуватися", – заявив Бринзак.

Глава ФБУ припускає, що рішення Санітри працювати тільки з чоловічою командою може принести плоди у вигляді медалей на Олімпіаді-2022.

"Можливо, це і правильно, що він зосередиться і все-таки в чоловічій команді на Олімпіаді з'являться медалі. А з жіночою командою ми впораємося, знайдемо шлях, щоб підготувати її до Олімпіади", – зазначив Бринзак.

Жіноча команда не отримає нового тренера

Бринзак повідомив, що ніякого нового тренера у жіночій збірній України не буде. Команду очолить хтось із тих фахівців, які вже працюють в команді, або вони продовжать готуватися з особистими тренерами.

"Нового точно нікого не буде, тому що за рік до Олімпіади брати нового тренера, який не знає специфіку наших дівчат – дуже ризиковано. Тому ми можемо розглядати лише кандидатури тих тренерів, які вже працювали в нашій команді, знають наших дівчат, а вони – їх. Або ж готуватися з особистими тренерами по єдиному календарному плану. Будемо думати, поспілкуюся у Буковелі з дівчатами, їхню думку буду знати, і з тренерами поспілкуюся. Будемо приймати рішення", – резюмував глава ФБУ.