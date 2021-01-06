Американський боксер Теофімо Лопес у жовтні 2020 року переміг Василя Ломаченка і став абсолютним чемпіоном світу. Українець вимагає реваншу, проте Лопес має зовсім інші плани.

23-річний Лопес не планує знову битися з Ломаченком у 2021 році. Про це повідомляє Fightnews.info.

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Я б міг вилити багато бруду

Ломаченко закликає Лопеса довести, що він сильніший та провести другий бій. Однак Теофімо апелює до того, що команда українця начебто відмовлялася включати реванш у контракт.

У команді Ломаченка кажуть, що я боюся програти в реванші? Наступне питання. Чому не влаштувати реванш з Ломаченком? Потім що я буду мудаком. Всі поводилися як мудаки щодо мене й мого батька. Вони не хотіли включати опцію реваншу в контракт на наш бій. Я б міг вилити багато бруду з цього приводу, але не буду. Я дивлюся на це по-іншому,

– сказав Лопес.

Важливо. Ломаченко вже відповідав на запитання, чому опції реваншу не було в контракті. Команда українця хотіла боротися, щоб її внесли до угоди про бій. Проте Ломаченко погодився не "боротися" за реванш, аби тільки бій з Лопесом відбувся.

Щодо Лопеса, то 23-річний американець дав зрозуміти, що його цікавлять інші суперники.

"Я дивлюся на більш масштабні і круті події. Так буде виглядати моє майбутнє, так я його визначаю. Я ніколи не буду вибирати зручних суперників. Я вийду в ринг і буду цікавим для фанів. Заради них я поб'юся з будь-яким опонентом. Люди – це те, що дійсно має значення", – сказав Лопес.