В понедельник, 22 марта, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Следующий бой Ломаченко проведет в июле

Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу в бою 17 октября 2020 года не выходил на ринг. Он и его команда до сих пор не могут договориться о проведении следующего боя.

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Однако менеджер Эгис Климас заявил, что сейчас ведутся переговоры, и что уже в июле 2021 года Ломаченко вернется на ринг. "Ведутся переговоры, что в июле должны выйти на ринг. Бои и соперников искать не трудно, потому что он Василий Ломаченко и все хотят с ним боксировать", – заявил Климас.

Однако кто именно может быть следующим соперником Ломаченко он так и не назвал. Хотя и добавил, что не против, чтобы это был Теофимо Лопес.

Василий Ломаченко свой последний бой провел 17 октября 2020 года против Теофимо Лопеса. Бой длился все 12 раундов, а Ломаченко проиграл решением судей.

В этом бою Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса. А Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

После этого боя немало говорилось о вероятном реванше. Однако этого пункта не было в контракте на бой. И Лопес не намерен проводить еще один бой с Ломаченко.

Юрай Санитра покинет женскую сборную Украины по биатлону

Словацкий специалист Юрай Санитра покинет женскую сборную Украины по биатлону. Тренер планирует работать только с мужской командой Украины.

По словам словацкого тренера, в олимпийский сезон он планирует сосредоточиться на работе только с одной командой. Что интересно, после чемпионата Европы Санитра говорил, что готов тренировать обе украинские сборные.

В сезоне-2019/2020 женская сборная Украины не имела одного тренера. Сезоном ранее женскую сборную Украины возглавлял россиянин Андрей Прокунин.

Он работал с нашей сборной после увольнения Уроша Велепца, который готовил Украину к Олимпиаде в Пхенчхане.

Макс Килман готовится перейти в сборную Украины

Футболист английского Вулверхэмптона Макс Килман проявляет желание играть в сборной Украины. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал желание футболиста играть за его команду.

Шевченко подчеркнул, что футболист должен иметь украинский паспорт, чтобы играть за сборную Украины.

"Если игрок хочет играть за сборную, прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Когда он получит паспорт – тогда будем рассматривать", – сказал Шевченко.

Наставник украинской сборной рассказал, что 23-летний Килман уже получает украинский паспорт.

Что касается Килмана. Насколько я знаю, по-моему, у него идет этот процесс. Когда процесс будет закончен, когда он получит паспорт на руки, тогда уже будем реагировать,

– рассказал Шевченко.

Мбаппе может пропустить матч отбора ЧМ-2022 против Украины

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе не сумел доиграть весь поединок между ПСЖ и Лионом. Футболист покинул поле хромая.

После матча тренер прокомментировал повреждение лидера: "Это была мера предосторожности, он получил сильный удар. В первом тайме он подвернул лодыжку".

Не исключено, что Мбаппе не сможет помочь сборной Франции в матче против Украины, который состоится уже 24 марта. У француза есть всего три дня на восстановление. Наставник Франции Дидье Дешам может тоже поберечь форварда, проводящего один из лучших своих сезонов.

С кем сыграет Франция