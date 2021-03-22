Наступний бій Ломаченко проведе у липні, – менеджер боксера
Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу в бою 17 жовтня 2020 року не виходив на ринг. Він та його команда досі не можуть домовитися про проведення наступного бою.
Джерело:USACHEV TV
Однак менеджер Егіс Клімас заявив, що зараз ведуться перемовини, і що вже в липні 2021 року Ломаченко повернеться на ринг.
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"Ведуться перемовини, що в липні повинні вийти на ринг. Бої та суперників шукати не важко, тому що він Василь Ломаченко і всі хочуть з ним боксувати", – заявив Егіс Клімас.
Однак хто саме може бути наступним суперником Ломаченка він так і не назвав. Хоча і додав, що не проти, щоб це був Теофімо Лопес.
Щодо самого Ломаченко, то боксер вже повністю відновився від травми, яку він отримав перед боєм з Лопесом. Вже після поєдинку йому зробили операцію на плечі.
- Василь Ломаченко свій останній бій провів 17 жовтня 2020 року проти Теофімо Лопеса. Бій тривав усі 12 раундів, а Ломаченко програв рішенням суддів.
- У цьому бою Ломаченко програв усі свої чемпіонські пояси. А Лопес став абсолютним чемпіоном світу з боксу.
- Після цього бою чимало говорилося про ймовірний реванш. Однак цього пункту не було в контракті на бій. І Лопес не має наміру проводити ще один бій з Ломаченком.
- Ломаченко після бою відправився на операцію. Виявилося, що незадовго до поєдинку він отримав травму.
- Наступним ймовірним суперником Ломаченка називали чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскара Вальдеса. Але його сторона спростувала цю інформацію.
- Також Ломаченко влаштував перепалку в соцмережах з Девіном Хейні. Обоє боксерів кинули виклики на бій один одному. Але до його організації справа так і не дійшла. Виявилося, що у Хейні є контракт на бій з Хорхе Лінаресом.
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