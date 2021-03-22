Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе не зумів дограти весь поєдинок між ПСЖ та Ліоном. Футболіст покинув поле кульгаючи.

Серйозність травми Мбаппе

Кіліан Мбаппе вийшов у стартовому складі ПСЖ та вже на 15-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Вже за рахунку 0:3 на користь "парижан" французький нападник оформив дубль.

Оце так Вражаючий рекорд: Мбаппе перевершив Мессі, Левандовскі і Роналду

У середині другої 45-хвилин суперник грубо зіграв у підкаті проти зірки ПСЖ. Лише після допомоги медиків Мбаппе зумів повернутись у гру. Головний наставник гостей Маурісіо Почеттіно вирішив приберегти лідера атаки та на 70-й хвилині посадив Кіліана на лавку для запасних. Покидав поле Мбаппе кульгаючи на ногу.

Замість нього на поле вийшов Неймар, який також нещодавно залікував травму. До слова, поєдинок Ліон 0 ПСЖ завершився перемогою гостей 2:4.

Мбаппе завдяки дублю вдалось встановити унікальний рекорд. Форвард ПСЖ забив свій 100-й гол в чемпіонаті Франції, ставши наймолодшим футболістом, який досяг цього показника – у 22 роки і 91 день.

Коментар наставника ПСЖ

Після матчу тренер прокоментував пошкодження лідера: "Це був запобіжний захід, він отримав сильний удар. У першому таймі він підвернув щиколотку".

Не виключено, що Мбаппе не зможе допомогти збірній Франції у березневому матчі проти України, який відбудеться вже 24 березня. У француза є лише три днів на відновлення. Наставник Франції Дідьє Дешам може теж поберегти форварда, який проводить один з найкращих своїх сезонів.

З ким зіграє Франція

Франція – Україна (24 березня)

– Україна (24 березня) Казахстан – Франція (28 березня)

(28 березня) Боснія і Герцеговина – Франція (31 березня)

У цьому сезоні Мбаппе провів за ПСЖ у всіх турнірах 36 матчів, у яких наколотив 30 голів та віддав 9 асистів.