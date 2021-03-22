"Синьо-жовті" вдруге намагатимуться пробитися на чемпіонат світу під орудою Андрія Шевченка. Цей відбір на Мундіаль стане для України сьомим. Символічно, що Андрій Шевченко грав у збірній під 7 номером. Можливо, спрацює магія чисел?

Як Україна грала у відборах на чемпіонати світу

Уперше збірна України проходила відбір на чемпіонат світу 1998 року. Тоді команду очолював легендарний футболіст Динамо Йожеф Сабо. Наша команда посіла друге місце в групі з Німеччиною, Португалією, Вірменією, Північною Ірландією та Албанією.

Погодьтеся, що випередили Португалію і програти Німеччині всього два очки – достойний дебют. На жаль, у плей-офф раунді Україна не змогла подолати рубіж у вигляді Хорватії.

Балканська збірна перемогла за сумою двох матчів з рахунком 3:1. Історія ще не раз зведе Україну та Хорватію у важливих матчах. Та легендарна Хорватія стала бронзовим призером ЧС-1998 і тільки через 20 років перевершить своє досягнення.

Результати жеребкування на чемпіонат світу-2002 було багатообіцяючим. У групу до України потрапили Польща, Білорусь, Норвегія, Уельс та Вірменія. Україна проходила відбір під орудою ікони українського футболу Валерія Лобановського.

Ключовою стала поразка у першому матчі Польщі та нічия проти Білорусі. "Синьо-жовті" програли полякам 4 очки та відправилися у плей-офф до Німеччини. Старі знайомі після нічиєї у першому матчі (1:1) розгромили Україну вдома 4:1. Німеччина дійшла до фіналу ЧС-2002.

Як то кажуть, Бог любить трійцю. Саме третя спроба стала успішною для України у відборі на ЧС-2006.



Олег Гусєв забив вирішальний пенальті Швейцарії в 1/8 фіналу / Фото ФІФА

Під орудою Олега Блохіна "синьо-жовті" виграли групу з Туреччиною, Данією, Грецією, Албанією, Грузією та Казахстаном і вперше та поки востаннє вийшли на Мундіаль. Що цікаво, українці не змогли виграти три останні матчі в групі, але зберегли лідерство.

Досі ЧС-2006 залишається найкращою сторінкою в історії нашого футболу. Українська збірна дійшла до чвертьфіналу, в якому програла майбутнім чемпіонам світу італійцям.

У відборі на Мундіаль 2010 року Україна змогла відплатити Хорватії, залишивши тих за бортом змагань. Однак у групі, де були ще Англія, Білорусь, Казахстан й Андорра, "синьо-жовті" посіли друге місце.

У плей-офф Україні відверто пощастило із суперником – зручна Греція. Та команда Олексія Михайличенка не зуміла пройти "еллінів". На виїзді ми зіграли внічию 0:0, яка залишала нам хороші шанси. Все вирішувалося у Донецьку 18 листопада 2009 року. Вже на 31-й хвилині зустрічі Салпінгідіс шокував українців голом. Цей результативний удар став єдиним у матчі. 0:1 – болюча поразка українців, і знамениті сльози Андрія Шевченка, який втратив шанс зіграти на останньому для себе Мундіалі.

Відбір на ЧС-2014 став одним з найбільш емоційних та вольових в нашій історії. "Синьо-жовті" розпочали відбір з Блохіним і в першому матчі зіграли на "Вемблі" внічию проти Англії.

Після цієї гри Блохін покинув збірну заради Динамо. У наступних двох матчах збірною опікувався покійний Андрій Баль. Українці сенсаційно поділили очки з Молдовою та в Києві програли Чорногорії.

З критичної ситуації збірну вивів Михайло Фоменко. "Синьо-жовті" посіли друге місце та зіграли у легендарному плей-офф проти Франції.

Після домашньої перемоги 2:0 наша збірна була бита у Франції 3:0 і не поїхала у ПАР.



Збірна України програла Франції 3:0 / Фото LP/Olivier Lejeune

Відбір на ЧС-2018 у Росії збірна розпочинала з Андрієм Шевченком. Чинний наставник не без скандалу прийшов до керма "синьо-жовтих" після провального Євро-2016. У перших двох матчах Україна поділила очки з Ісландією та Туреччиною.

Поразка на виїзді Хорватії та Ісландії майже не залишила шансів збірній виграти групу. Як і було сказано вище, доля не раз зводила Україну та Хорватію у вирішальних матчах.

Наші збірні мали зустрітися в останньому турі відбору та визначити, хто зіграє у плей-офф. Україну влаштовувала тільки перемога. Та Хорватія, яка перед грою з українцями змінила тренера, здобула впевнену перемогу в Києві та поїхала під керівництвом Златко Далича на Мундіаль у Росію. Там картаті дійшли до фіналу, в якому програли Франції!

У підсумку збірна України лишень один раз виграла свою групу, одного разу фінішувала третьою та чотири рази програла у плей-офф.

Які шанси в України напряму поїхати в Катар

Суперниками України у відборі на ЧС-2022 стануть збірні Франції, Боснії та Герцеговини, Фінляндії та Казахстану.

Досвід показує, що Україні не слід доводити справу до раунду плей-офф, а вигравати групу. Втім, у відборі на ЧС-2022 зробити це буде не так просто. Головний суперник України – чинні чемпіони світу – французи.

У букмекерській компанії Favbet фаворитами групи D вважають саме французів. На те, що Франція фінішує першою у групі D – коефіцієнт 1,20. Якщо ж підопічним Дідьє Дешама не вдасться це зробити – коефіцієнт 4,25.

Разом з тим, у Favbet оцінили й шанси України. Букмекери пропонують коефіцієнт 6,50, що Україна виграє свою групу.

Ще гірші шанси у Боснії та Герцеговини, Фінляндії та Казахстану. З цього тріо найбільше шансів виграти групу, на думку букмекерів, у боснійців. Їх перемогу в групі оцінюють коефіцієнтом 11.

Разом з тим, не слід забувати, що команда Андрія Шевченка більше не боїться іменитих збірних. На доказ цьому твердженню є відбір на Євро-2016. Наша збірна залишила позаду чинних чемпіонів Європи – португальців!

Та не варто забувати, що і друге місце дає шанс поборотися за путівку на Мундіаль. Хоча і через плей-офф. Тож шанси збірної України посісти одне з двох перших місць достатньо великі – коефіцієнт 1,5 від Favbet на такий підсумок. А для тих, хто не вірить у збірну України, є коефіцієнт 2,5, що вона не зуміє посісти топ-місця та поборотися за місце на ЧС-2022.

Проблеми збірної України

Збірна України у Лізі націй-2020 довела, що навіть з кадровими втратами може на рівних грати з грандами світового футболу. Як приклад, перемога в Києві над Іспанією завдяки голу Віктора Циганкова.

На відміну від Ліги націй, відбір на ЧС більш тривалий та енергозатратний для збірних. І вже перед стартом кампанії наставнику України Андрію Шевченку є над чим подумати.

Зокрема, важливе воротарське питання. Капітан нашої команди Андрій Пятов зіграв у сезоні-2020/2021 тільки 7 матчів за Шахтар. 36-річного голкіпера з основного складу витіснив Анатолій Трубін.



Андрій Пятов / Фото GETTY IMAGES

Досі Трубін не стояв у воротах збірної. За відсутності Пятова роль основного голкіпера виконував динамівець Георгій Бущан.

Але чи стоятиме Бущан проти Франції? Шевченко викликав аж 5 воротарів, серед яких і голкіпер Реала Андрій Лунін та гравець Ворскли Дмитро Різник. Тільки Бущан, Трубін та Різник мають постійну ігрову практику.

На щастя, у захисті та півзахисті Шевченку завдасть головного болю тільки вибір футболістів. Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв та Ілля Забарний – у строю.

Занепокоєння викликає тільки травма гравця Шахтаря Тараса Степаненка. Лідер півзахисту України поза грою уже місяць. Відтак, навіть якщо Степаненко встигне відновитися, не відомо, в якій формі Тарас.

Водночас Руслан Маліновський та Олександр Зінченко перебувають у тонусі, що не скажеш про наших вінгерів.

Андрій Ярмоленко тільки відновився після травми у Вест Хемі і не грав з початку лютого. Євген Коноплянка, хоч і провів вдалі збори з Шахтарем, є гравцем ротації у донецькому клубі. Натомість вже перед початком березневих зборів стало відомо, що матчі через травму пропустить Віктор Циганков. Чи ризикне Шевченко у першій грі поставити Олександра Зубкова, який грав у Лізі націй, в пару до одного з ветеранів?

Нарешті приємний біль у Шевченка буде при виборі нападника. У прекрасному тонусі забивний форвард Гента Роман Яремчук. Також повернувся після дискваліфікації і Артем Бєсєдін. Але й він не зіграє у березневих матчах. У нього теж ушкодження.

Зате здоровим є Жуніор Мораес. От тільки викликає питання його гольова форма. В цьому сезоні в нього лише 5 голів у 22 матчах у всіх турнірах. В УПЛ він відзначився лише двічі.

Хто знає, можливо Шевченко, як у матчі з Португалією, відправить Яремчука на фланг та зіграє з двома форвардами…

Швидше за все, відбір на ЧС-2022 стане для України складним. Окрім міцних суперників, наша збірна переживатиме невелику зміну поколінь. Пятов, Ярмоленко, Коноплянка, Марлос – футболісти, які мають останній шанс поїхати на Мундіаль!



Календар матчів України у відборі на ЧС-2022 / Інфографіка Спорт 24

Скільки команд делегує Європа

Участь у фінальній стадії чемпіонату світу візьмуть 32 команди. Від Європи на Мундіаль поїдуть 13 збірних. 10 путівок отримають переможці груп.

Ще 10 команд, які фінішували другими, розіграють 3 путівки у плей-офф з двома найкращими командами Ліги націй-2020.

Ліга націй залишає шанси командам, які фінішують нижче другого місця у своїй групі. Зокрема, теоретичні шанси матиме й Україна.

У плей-офф раунді командам доведеться подолати два раунди. Спершу так звані півфінальні матчі, а згодом фінальні.

Фаворити Мундіалю

Чемпіонат світу у Катарі вперше відбудеться у листопаді – грудні 2022 року. Чи вплине такий календар на хід турніру – покаже тільки час.

Уже зараз букмекери назвали своїх фаворитів турніру. Що цікаво, фаворит на перемогу не з Європи, хоча останні 4 форуми виграли команди саме з цієї частини світу.

У компанії Favbet переконані, що найбільше шансів виграти ЧС-2022 має Бразилія. Перемогу пентакампеонів оцінюють коефіцієнтом 7. У 2022-у буде рівно 20 років, як Бразилія востаннє вигравала чемпіонат світу.



Збірна Франції на ЧС-2018 / Фото ФІФА

Далі у списку претендентів йдуть три збірні, які виграли попередні чемпіонати світу. На Францію, Німеччину та Іспанію однаковий коефіцієнт 8.

Трішки менше шансів в Аргентини та Бельгії – коефіцієнт 11 та 13 відповідно. На те, що Англія стане чемпіоном світу – коефіцієнт 15. Коефіцієнт 17 та 21 на перемогу Італії та Нідерландів відповідно.

У списку з 60 потенційних переможців знайшлося місце й Україні. Збірна України входить у топ-20 збірних, які можуть виграти Мундіаль. Перемогу команди Андрія Шевченка оцінюють коефіцієнтом 101. На думку букмекерів, в України більше шансів, аніж у Росії, Австрії, Польщі, Швейцарії або Ісландії.