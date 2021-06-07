Ніж у спину, – Ребров відповів, чому не очолить збірну України поки з нею працює Шевченко

Сергій Ребров мав декілька варіантів продовження своєї тренерської кар'єри. Наставник розповів, чому відкинув варіант зі збірною України.

Ребров не буде псувати дружби

Сергій Ребров прокоментував інформацію про те, що хотів очолити українську збірну. 47-річний фахівець дав категоричну відповідь на таке запитання. Наставник не будує планів про національну команду поки її тренує Андрій Шевченко.

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Андрій Шевченко – один з моїх найкращих друзів. Ви можете собі уявити, щоб я з ним так вчинив і встромив йому ножа в спину? Як я можу претендувати на це місце, поки Шевченко там працює?,

– відверто розповів тренер.

Ребров додав, що його думки та концентрація була виключно на роботі у Ференцвароші. Результати стали лише підтвердженням слів українського спеціаліста. В угорському клубі Ребров ніколи не говорив про те, що планує зайнятись роботою у збірній України: "Інше питання, хто не хоче коли-небудь очолити національну команду? Покажіть мені такого тренера!".