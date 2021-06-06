Деталей угоди між Ребровим та Аль-Айном не повідомляється.

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До цього ЗМІ писали, що клуб з ОАЕ готовий запропонувати Реброву контракт із зарплатою в 4 мільйони євро на рік. При цьому термін угоди може бути лише один сезон. А після цього Ребров може знову очолити київське Динамо (правда головний наставник киян Мірча Луческу продовжив контракт з клубом до літа 2023 року).

Перед тим інтерес до Реброва приписували турецькому Фенербахче. А агент Реброва заявляв про зацікавленість зі сторони англійського клубу.

Нагадаємо, Ребров покинув угорський Ференцварош після трьох років в клубі. За цей час він тричі привів команду до чемпіонства, а також вивів в груповий етап Ліги Європи та груповий етап Ліги чемпіонів.